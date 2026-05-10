Ron Matusalem lleva “El Arte de la Sala” a Málaga y sitúa la hospitalidad en el centro de la experiencia gastronómica

En un momento en el que la gastronomía vive una evolución constante, hay elementos que permanecen esenciales. Entre ellos, la sala: ese espacio donde la técnica, la intuición y la hospitalidad se encuentran para dar forma a una experiencia completa. Bajo esta premisa, Ron Matusalem impulsa una nueva edición de El Arte de la Sala, que tendrá lugar el próximo 11 de mayo en el Hotel Miramar de Málaga.

Tras su paso por Alicante, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria, la iniciativa aterriza en la ciudad andaluza con el objetivo de seguir generando conversación en torno al papel del servicio dentro de la restauración contemporánea. Un encuentro que reunirá a algunos de los perfiles más destacados del sector para compartir visión, experiencia y perspectiva de futuro.

La jornada contará con la participación de Yoze Torres, CEO global de Ron Matusalem; Ángel Parada vicepresidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Miguel Polo, director de sala de Zalacaín; Carlos Pardo, copropietario de Acme; y Raúl Rodríguez, director de sala de Horcher y Premio Nacional de Gastronomía. Cinco voces que representan distintas miradas sobre un mismo oficio: el de la sala entendida como eje vertebrador de la experiencia gastronómica.

La sala como lenguaje de excelencia

Más allá de su dimensión operativa, la sala se presenta como un lenguaje propio dentro del restaurante. Un espacio donde cada gesto, cada tempo y cada decisión construyen una narrativa que acompaña al comensal.

En este contexto, El Arte de la Sala pone el foco en la consistencia como uno de los grandes pilares del servicio: la capacidad de ofrecer una experiencia sólida, precisa y coherente en cada servicio, independientemente del momento o del cliente.

Málaga, escenario de una nueva generación gastronómica

La elección de Málaga como sede responde al momento que vive la ciudad dentro del panorama nacional. Con una escena en plena efervescencia y una creciente profesionalización del sector, Málaga se posiciona como un enclave clave donde la hospitalidad adquiere una nueva dimensión.

Un compromiso con la cultura de la hospitalidad

Con esta nueva edición, Ron Matusalem continúa consolidando El Arte de la Sala como una plataforma de diálogo y reflexión en torno a uno de los pilares fundamentales de la restauración.

Para la marca, con más de 150 años de historia, esta iniciativa forma parte de su compromiso con la cultura de la hospitalidad y con un oficio que, desde la discreción, define gran parte de la experiencia.