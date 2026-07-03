Jose Macías Guillén, fundador del Grupo Macías: "La competición me ha enseñado dos cosas sobre todo: trabajar mucho y ser honrado"

José Macías Guillén, fundador de Grupo Macías de automoción, ha presentado su libro autobiográfico, Nunca te rindas, una obra en la que repasa su trayectoria vital y profesional desde una mirada marcada por el esfuerzo, la constancia y la capacidad de superar dificultades. El título resume el mensaje central de una historia construida sobre la perseverancia y el compromiso con un proyecto empresarial ligado al sector del automóvil.

A través de sus páginas, Macías Guillén comparte las experiencias que han marcado su camino, desde los primeros pasos hasta la consolidación de un grupo empresarial que lleva su apellido. El libro se plantea así como un testimonio personal, pero también como una reflexión sobre los valores que han guiado su vida:Trabajar duro, mucha disciplina, humildad y respetar las normas y la importancia de seguir adelante incluso en los momentos más complejos forman parte de la receta vital de José Macías.

Con Nunca te rindas, el fundador de Grupo Macías deja por escrito una historia de emprendimiento y superación que trasciende el ámbito empresarial. Su relato busca acercar al lector la dimensión humana de un recorrido profesional en el que la determinación ha sido clave para levantar y mantener un proyecto vinculado a la automoción.

El título del libro es toda una declaración de principios: “No te rindas”. ¿En qué momento de su vida sintió la necesidad de escribir y contar su historia, una historia de éxito personal y profesional?

Charlando un día con Fermín Rodríguez, el periodista con el que he trabajado en la elaboración del libro estábamos hablando de un montón de recuerdos y anécdotas y el se asombraba de todos los detalles y sucesos que yo le relataba. Fue ahí cuando se le ocurrió que, en base a la cantidad ingente de recuerdos de mi vida con los coches, podríamos ponerlo negro sobre blanco. Y ahí está el libro. Podría haber escrito algunos libros más porque ‘No te rindas’ solo abarca una pequeña parte de todas mis vivencias.

Usted comenzó a trabajar muy joven en talleres vinculados a los coches de competición. ¿Qué recuerda del primer contacto con el mundo del motor y qué chispa surgió en usted para dedicarse a esto?

Cuando mi familia y yo llegamos a Madrid procedentes de Carmona, me puse a trabajar en un taller con 16 o 17 años y me acuerdo que uno de los primeros trabajos que hice fue aconsejar a un cliente cómo debía preparar una furgoneta DKV. A pesar de ser un niñato ya tenía experiencia en trabajar con estos vehículos y la mayoría de los clientes me felicitaban por mi buen hacer con los motores.

'Nunca te rindas' es un libro autobiográfico del fundador de José Maciás Guillén / La Opinión

Una fecha que marcó mi vida fue la inauguración del circuito del Jarama, en 1967, unos años después. Allí vi al piloto australiano Jack Brabham hacer derrapes y muchas más cosas en un circuito que apenas tenía el asfalto. El shock fue importante porque a partir de entonces soñé con ser el mejor mecánico, pero especializado en vehículos de competición.

Y de las facetas del automovilismo, usted ha sido piloto, empresario, mecánico, mentor de otros pilotos, ¿con cuál de estas actividades se queda más? ¿Con cuál se identifica más?

Sin duda, con la de la reparación y preparación de los coches de carreras. Fui pionero al montar un banco de pruebas de motores, lo que se llama un banco de potencia, en unas instalaciones en Paracuellos del Jarama, en Madrid. Fuimos los primeros, nadie tenía nada parecido en España. Lo monté con mis ahorros, compramos un terreno e instalamos allí el banco. Por allí pasaron los mejores pilotos de carreras de todas las categorías para poner a punto los motores de sus coches. Fue una decisión que fue importante por el costo económico pero que nos hizo subir de nivel de forma exponencial y de forma muy rápida.

Su trayectoria deportiva acumula muchos éxitos. ¿Qué momento, qué victoria, qué carrera se le ha quedado a usted en la retina?

Siempre recuerdo la carrera que gané con un Opel Manta 400 en la inauguración del circuito de Jerez. Yo he corrido en muchísimas competiciones. En la fórmula Fura si querías ganar tenías que llevar un motor nuestro, si no, era imposible, es que ni te clasificabas.

Más allá de los títulos y de los pódiums ¿qué le ha enseñado la competición sobre la vida?

Dos cosas: trabajar mucho y ser honrado. En un mundo como el automovilismo no se puede perder ese camino y acortarlo para poder ganar. Nunca he comulgado con esa manera de hacer las cosas.

En el mundo del motor se habla mucho de velocidad, pero la historia que refleja en el libro parece hablar también de paciencia, de mucho trabajo y de sacrificio. ¿Qué es lo que pesa más a la hora de llegar lejos en un mundo como el del automovilismo?

Mira, en el libro yo relato mi vida y mi vida era mi trabajo. Tenía una mujer que siempre lo comprendió y se lo agradezco. Trabajaba por las mañanas en el negocio y por las tardes me dedicaba a la competición. Todos los días al menos echaba 16 horas de trabajo. Mi vida ha sido trabajo y ganar competiciones.

José Macías Guillén es un hombr emuy vinculado al automovilismo de competición dentro y fuera de nuestras fronteras / La Opinión

El Grupo Macías nació de esa vinculación con la automoción y terminó consolidándose en Málaga. ¿Qué ha significado para usted construir un proyecto empresarial desde cero?

Esta pregunta es muy importante. Todo empieza con Torino Motor en 1995, junto a otro socio, primero en una pequeña instalación y solo tres años después en la actual ubicación de la zona de la Azucarera. Esos primeros años fueron muy buenos. Se vendían muchos coches y nuestras referencias dentro de la marca eran de las mejores. Después, tras unos problemas con mi socio, me embarco ya solo para ser concesionario de una marca que por entonces no tenía la implantación que ahora sí tiene. Esa marca era Toyota y el concesionario Cumaca, construyéndose a principios de los años 2000 el imponente edificio donde está situado actualmente en la avenida de Velázquez, que en el momento de su inauguración en 2004 fue la concesión más grande de Europa. Ahora el Grupo Macías tiene más de 250 trabajadores. Hemos ido creciendo mucho en estos años con mucho trabajo y mucho sacrificio.

José, usted es nacido en Carmona y con 13 años se fue con su familia a Madrid ¿Qué papel ha jugado Málaga en su vida profesional y en su vida personal?

La ciudad de Málaga, honradamente te puedo decir, me lo ha dado todo. Estoy encantado con Málaga. Y hablo de Málaga todo el tiempo. Ya estoy más tiempo en Málaga que en Madrid. Málaga me llenó. He encontrado un apoyo en Málaga, en toda mi gente, en todos los que me rodean. Me encanta la forma de ser de Málaga y los malagueños. Ya soy un malagueño más.

Usted tiene la rara habilidad para descubrir jóvenes pilotos que, con el tiempo, triunfan en el deporte del automovilismo (Carlos Sainz padre, Pedro Martínez de la Rosa, Adrián Campos, etc.) . Hábleme de cómo se descubre ese talento ¿Qué veía en ellos?

Mi respuesta te va a sorprender: simplemente, hablando con ellos por primera vez sin conocerlos de nada, yo intuía, y me equivoqué muy pocas veces, que ese joven iba a ser un gran piloto. Luego ya veías cómo se desenvolvían en el coche, cómo cogían el volante, etc. pero esa primera impresión era lo más importante.

¿Cómo mantiene a los 80 años ese gusanillo por seguir haciendo cosas, por las carreras, por la actividad empresarial?

Sí. Seguimos trabajando en ambos frente en el mundo de la competición y en el de los concesionarios. Ahora mismo tendría que estar en el Circuito del Jarama haciendo unas pruebas, aunque también te reconozco que los años pesan y ya no soy el de antes. En el tema de la competición me ha dado el relevo uno de mis hijos, Javier. Estoy muy orgulloso.

Después de toda una vida de trabajo, de velocidad, obstáculos, buenos momentos, malos momentos, ¿qué mensaje le gustaría que se llevaran los lectores de Nunca te rindas?

Pues que es la frase que todos deberíamos tener en la cabeza cuando suena el despertador por las mañanas. Simplemente es echarle dedicación, echarle ganas y trabajar mucho en la ocupación a la que te dediques, así de simple y así de complicado.