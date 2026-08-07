El plan que está conquistando a miles de viajeros este agosto en la Costa del Sol

Agosto invita a descubrir la Costa del Sol desde una perspectiva diferente, combinando ocio, naturaleza y experiencias memorables. En ese escenario, BIOPARC Fuengirola se consolida como una de las visitas imprescindibles de la provincia de Málaga. Así lo avalan miles de viajeros que lo sitúan entre los mejores planes de la provincia en Tripadvisor, donde figura entre las atracciones mejor valoradas gracias a la calidad de la experiencia y las opiniones de sus visitantes.

Pero BIOPARC Fuengirola es mucho más que un destino turístico. Su modelo de zoo-inmersión, pionero en Europa, lo ha convertido en un referente internacional en conservación de la biodiversidad, participando en programas de reproducción y protección de algunas de las especies más amenazadas del planeta. Una filosofía que transforma cada visita en una oportunidad para conocer, comprender y proteger la naturaleza.

Familia de gorilas en Bioparc Fuengirola habitan en una recreación cuidada del valle del Congo / l.o.

Un oasis natural también en los días más calurosos

Durante el verano, el parque ofrece una experiencia especialmente agradable gracias a la exuberante vegetación, las cascadas y los cursos de agua que recrean los hábitats tropicales. Este entorno genera un microclima que permite disfrutar del recorrido con una sensación térmica considerablemente más fresca que la del entorno urbano, convirtiéndose en un auténtico refugio frente a las altas temperaturas del mes de agosto.

El paseo permite adentrarse en selvas africanas, bosques asiáticos y ecosistemas del Indo-Pacífico, Centro y Sudamérica para descubrir especies tan emblemáticas como los gorilas de llanura occidental, orangutanes de Borneo, tigres de Sumatra, tapires malayos, dragones de Komodo, ajolotes, nutrias gigantes o cálaos, entre otras muchas. Animales cuya supervivencia depende, en gran medida, de los proyectos de conservación en los que participa el parque.

Tigres de Sumatra y templo de Angkor / l.o.

Cuando cae el sol, la naturaleza cambia

Si hay un momento especialmente mágico para visitar BIOPARC Fuengirola en agosto es al atardecer. Con la llegada de la noche y una apertura hasta las 23:00h, el visitante puede descubrir cómo muchas especies de hábitos crepusculares y nocturnos comienzan su periodo de mayor actividad, ofreciendo una visión completamente distinta de la fauna.

Las Noches en BIOPARC amplían la experiencia con una programación especial que incluye la actividad educativa de aves y mamíferos, donde es posible conocer de cerca el comportamiento de algunas de las especies más fascinantes durante las últimas horas del día, además del espectáculo de danzas africanas, que acerca al visitante a la riqueza cultural del continente.

La gran novedad del verano: Los Guardianes del Amanecer

Los jueves de agosto, la programación nocturna incorpora una propuesta completamente nueva: "Los Guardianes del Amanecer", un espectáculo inspirado en la cultura maya que combina música, danza, acrobacias, fuego y una cuidada puesta en escena para transportar al público a una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.

Como gran novedad, este año el espectáculo puede disfrutarse con una entrada independiente, permitiendo asistir únicamente a la representación sin necesidad de realizar la visita completa al parque. Un formato pensado para quienes buscan una experiencia cultural diferente durante las noches de verano o desean completar una velada en Fuengirola con un espectáculo único.

Los Guardianes del amanecer / l.o.

Mucho más que una visita

En un verano donde cada vez se buscan experiencias auténticas y sostenibles, BIOPARC Fuengirola demuestra que es posible disfrutar del ocio mientras se contribuye a la conservación de la biodiversidad.

Ya sea recorriendo sus hábitats inmersivos durante el día, refugiándose del calor entre la vegetación tropical o descubriendo la magia de sus noches estivales, el parque vuelve a posicionarse como uno de los grandes imprescindibles para disfrutar de agosto en la provincia de Málaga.

Para más información

Teléfono: 952 66 63 01

Redes sociales: Facebook | Instagram | X | YouTube

Página web: https://www.bioparcfuengirola.es/

Ubicación: C. Camilo José Cela, 6, y 8, 29640 Fuengirola, Málaga

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