El Málaga CF no puede inscribir jugadores

LaLiga de fútbol español, en consonancia con la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, ha confirmado esta tarde que por el momento ni Málaga CF, ni Granada ni UD Las Palmas podrán inscribir a nuevos jugadores. Esta sanción es consecuencia directa de no cumplir el límite financiero que impone la institución.

No obstante, esta situación puede ser revertida si estos equipos ajustan sus presupuestos y aligeran su masa salarial de aquí al inicio de temporada, fecha para la que faltan poco más de dos semanas.

Más allá de la alarma que pueda causar este bloqueo, el Málaga ya tuvo que lidiar con un panorama similar el verano pasado cuando Lacen, Dani Pacheco, Boulahroud o Mamadou Koné no pudieron ser inscritos, y por ende no estaban disponibles para la disputa de partidos oficiales hasta la tercera jornada liguera. Tanto en aquella ocasión como a día de hoy, la solución pasa por vender efectivos. De esta manera, Recio se fue al Leganés e Iturra rescindió contrato. Ahora, hay una larga lista de futbolistas que el Málaga CF no se puede permitir retener.

Esta sanción afectaría directamente a la primera y hasta el momento única incorporación al plantel malaguista: Okazaki. El nipón no podrá jugar partidos oficiales hasta que no se solucione este asunto. La fecha límite es el 2 de septiembre cuando finalice el mercado.