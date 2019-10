El uno por uno del Málaga CF

El once inicial del Málaga CF en El Alcoraz.

El once inicial del Málaga CF en El Alcoraz. LaLiga

El mejor del partido...

Munir

6 Aceptable

Dentro del asedio que llevó a cabo el Huesca, el guardameta malaguista consiguió despejar varias acciones claras de gol. Su parada más trascendente fue el penalti a Ferreiro, supo leer la jugada, se lanzó hacia el lado correcto y no tuvo problemas para atajar.

Cifu

3 Desaparecido

Quizá sea por la lesión de esta pasada semana, pero lo cierto es que su rendimiento estuvo lejos del que nos tiene acostumbrados. Apenas tocó balón y desde su banda el Huesca generó numerosas ocasiones.

Luis Hernández

5 Correcto

La única nota positiva de los defensas del Málaga. Fue capaz de despejar balones peligrosos del conjunto altoaragonés. En cambio, su acción desembocó en penalti favorable a los locales y también se llevó la amarilla.

Lombán

2 Invisible

No está siendo la mejor temporada de David Lombán. Mal colocado en el campo, el central no fue capaz de asumir sus labores defensivas, falló en los despejes. De hecho, solo jugó durante la primera mitad del encuentro.

Diego González

2 Descolocado

Le falta regularidad en el plantel blanquiazul y confianza en la posición de lateral izquierdo y se notó en el desarrollo del partido. Ni consiguió defender su banda ni fue capaz de despejar balones hacia campo rival.

Luis Muñoz

2 Bajón de rendimiento

Después de varios partidos a un gran nivel como pivote, ante el Huesca el malagueño ni defendió ni consiguió generar fútbol. Los futbolistas locales lo desbordaron y no tuvo margen de reacción.

Keidi Bare

4 Actitud

El albanés intentó suplir la falta de acierto la con coraje y espíritu luchador. Pero de la misma manera que el resto de sus compañeros, se vio superado por el vendaval oscense y realizó un partido gris.

Renato Santos

1 Señalado

Sus últimas actuaciones están siendo para olvidar. Quiere demasiado el balón pero después no es capaz de dar buenas asistencias a sus compañeros. En cuanto a las labores defensivas, brillaron por su ausencia.

Boulahroud

2 Superado

Su nivel está muy lejos de lo que necesita el Málaga CF en la creación. También se mostró sobrepasado y sin rapidez para atajar las llegadas del rival. Tampoco estuvo fino en la conducción del balón.

Juanpi

4 Perdido

El venezolano no termina de arrancar en lo que llevamos de temporada, todavía no ha encontrado su lugar en el terreno de juego. No protagonizó ninguna acción clara de peligro para los blanquiazules.

Antoñín

6 Luchador

Una vez más estuvo a punto de ver portería rival, pero le sigue faltando acierto en los últimos metros. Será cuestión de experiencia y de seguir probando. No obstante, fue de los mejores tanto en ataque como en defensa.

Desde el banquillo



Adrián (1) A los nueve minutos fue expulsado por roja directa.

Sadiku (4) Salió con hambre, pero casi no tuvo ocasiones.

Juankar (1) Otro partido para olvidar.