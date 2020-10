Manolo Gaspar: "No podíamos haber hecho un equipo mejor"

Trabajo y total transparencia han sido las principales armas de los miembros de La Cueva para conformar la plantilla que a partir de ya competirá con la elástica malaguista. Las complicaciones han sido muchas y las exigencias de LaLiga no han dejado de apretar pero, aún así, en Martiricos respiran aliviados tras culminar un buen trabajo.

Para analizar las más de 30 operaciones que ha hecho el Málaga este verano, Manolo Gaspar ha comparecido ante los medios. "Nos gusta que haya transparencia, es el momento de que nuestra gente sepa en qué punto estamos y lo que hemos podido conseguir en estos momentos". El paleño además quiso hacer mención a todos los afectados por el ERE.

"La cronología ha sido complicada por los tiempos, por el Covid, por la finalización de la temporada, con todo el tema del ERE, no ha sido fácil, nos hemos visto con mucha dificultad porque para la viabilidad del club era muy importante tomar medidas. Hemos tenido mucha comunicación y hacer un trabajo quirúrgico. Al final creo que lo hemos conseguido de manera, al menos estamos contentos", comentó el director deportivo.

Presentarse ante jugadores y representantes tampoco ha sido tarea sencilla: "No teníamos poder económico ni músculo financiero para hacer un equipo, la imagen estaba muy dañada y era muy difícil convencer. Pero se ha podido porque tenemos una línea muy marcada, siendo directos, con el pecho descubierto. Aunque la verdad es que el Covid nos ha igualado a todos, ahí hemos jugado con nuestro escenario y con nuestra afición".

Los jugadores que están, están porque han apostado por el Málaga. "En muchos casos había ofertas superiores, pero hemos jugado nuestras baza y hemos hecho un equipo compensado y con alternativas. Hay que agradecer a Pellicer y su equipo porque la pretemporada ha sido bastante complicada, no era el mejor ambiente para trabajar. Él ha sabido navegar ahí y lo llevado batate vien. Es la persona perfecta para llevar esto adelante", remarcó alabando al entrenador blanquiazul.

En total, el club ha culminado 32 operaciones, cifra que "en condiciones se hace en cuatro mercados". "Hemos hecho un equipo nuevo, una plantilla con la que acertar en ese puzzle que al final es un equipo y darle muchas alternativas al mister dentro de las 18 fichas profesionales, que lo vamos arrastrando desde el pasado pero si seguimos esta linea lo podremos arreglar en los próximos mercados".

En Martiricos todos han ido a una este verano, por ello Manolo Gaspar quiso "agradecer a todos los trabajadores del club, financiero, comunicación, jurídico, se han matado. Y mención especial a Jose María (Muñoz) porque tiene unos huevos muy grandes. Trabajar así es fácil". El resultado final es "una plantilla equilibrada con jugadores versátiles, con una mezcla importante de jóvenes y veteranos. La gente conoce la categoría, habla un mismo idioma para que capten el mensaje a la primera".

Sobre esas bazas que ha jugado el club este verano, Gaspar destacó que lo primero es "tener un argumento limpio y no engañar". "La gente agradece la verdad. Esto es trabajo de mucho tiempo, a la gente le gusta al Málaga porque tiene una historia y una afición increíble. Me da pena ver el estadio vacío pero el Málaga es un gran club que esta teniendo una reestructuración tremenda".



Aún así, el dirigente pide calma: "El objetivo es la permanencia". "No deja de ser un equipo nuevo, con lo que eso conlleva. Hay gente que nos puede dar un salto de calidad en momentos determinados, pero este equipo no ha hecho pretemporada, hay jugadores que han jugado con dos días de entrenamiento. Tenemos que tener una línea, no somos un día el Dream Team y otro el Pedregalejo. Va a costar mucho encontrar la mejor versión, queda que engranar todo, Pellicer y su equipo le está dedicando mucho tiempo a esto. El objetivo es conseguir encontrar nuestras mejor versión y la permanencia. José Marío me lo dijo: primero, salvar al empresa, la entidad, y después la categoria. En eso nos hemos movidos".

Pero el sentimiento que prevalece al final es el de satisfacción al haber surfeado con gran resultado las olas kilométricas que llegaban al litoral malagueño. "Estoy totalmente convencido de que tenemos un equipazo, con las limitaciones que teníamos, no podíamos tener un equipo mejor. No creo que nadie se encuentre con estas dificultades y hacer una plantilla entera, pero por posiciones y características, para mí tenemos un gran equipo. Solo falta engranar las piezas".