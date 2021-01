El Málaga de Pellicer no puede ni debe volver este fin de semana a casa con un nuevo resultado negativo bajo el brazo. Más allá de lo estrictamente deportivo, en lo anímico el equipo necesita una alegría con la que ver recompensado el trabajo de las últimas semanas. Esta tarde, en el Municipal de Santo Domingo le espera un Alcorcón colista pero que no pondrá las cosas fáciles a los boquerones. Confiarse no es una opción y mucho menos después de seis jornadas sin conseguir sumar tres puntos, sobre todo porque la competición sigue su curso sin tregua y nadie quiere llegar a posiciones comprometidas.

Como en una especie de día de la marmota desde que llegó el 2021, al conjunto de Pellicer se le ha pedido dar un paso al frente que todavía no ha llegado. Puede que, por fin, esta tarde llegue la ansiada victoria, buscada por los propios jugadores, el cuerpo técnico y sobre todo la afición. Además, también hay que aprovechar que el plantel costasoleño, tal y como reflejan las estadísticas, es capaz de hacerse más fuerte fuera de casa. Esta tarde llega «la prueba del algodón» y en frente tendrán a un Alcorcón en horas bajas que este curso han tenido que superar positivos por Covid-19 y hasta una alineación indebida. Pero sigue siendo un adversario tan peligroso o más como cualquier otro de la categoría, ya que para los de Anquela puntuar y ganar comienza a ser cuestión de imperiosa necesidad.

Lidiando con las bajas

Contar con la plantilla al completo está siendo todo un reto para el Málaga esta campaña porque a las habituales lesiones y sanciones también hay que sumarle confinamientos y cuarentenas como consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus.

Para la ocasión, Pellicer ha logrado recuperar a los chavales del Atlético Malagueño después de haber cumplido cuarentena por un positivo en el cuerpo técnico filial. No obstante, son otras las bajas sensibles de cara a esta jornada.

La primera estará en la medular, sin el sancionado Luis Muñoz para contener y repartir juego. En el apartado de los lesionados siguen Benkhemassa, Hicham y Julio. A estos tres jugadores hay que sumar a Orlando Sá, que tras sufrir un golpe no ha podido preparar al 100% el encuentro liguero de esta jornada. Una pérdida sensible para Pellicer, que aseguró que van a necesitar al atacante luso cuando antes «porque es un perfil diferente de delantero que tenemos».

Para intentar subsanar estas bajas, el míster blanquiazul ha confeccionado una convocatoria con 15 profesionales y nueve canteranos -seis del filial y tres del juvenil-. Además de los habituales como Ismael, Ramón o Cristo, también forman parte de la expedición otros jóvenes de La Academia como Benítez, Gonzalo, Larrubia, Quintana, Haitam y Loren.