El estilo de Pablo Guede

Hay un aspecto que Pablo Guede pretende que sea innegociable en su Málaga: ser un equipo ofensivo. Lo comentó desde su llegada al club como técnico y ahora, con margen para trabajar desde el inicio de pretemporada con sus jugadores, es el sello de identidad que quiere imponer a sus futbolistas para que lo plasmen lo mejor que sepan sobre el césped.

Guede quiere que el Málaga sea un equipo protagonista, que ejerza una presión alta sobre el rival y vaya en todo momento a buscar la portería contraria. Si lo consigue, será algo a lo que pocos clubes acostumbran en LaLiga SmartBank. La Segunda División española se caracteriza por tener a lo largo del curso muchos encuentros cerrados, con equipos más pendientes de no cometer errores que de atacar, y con pocas situaciones claras de gol. Sin duda, tras un año horrible, la afición blanquiazul agradecerá enormemente esta propuesta para reconciliarse con su club.

El argentino es un fiel defensor del fútbol ofensivo. Quiere que su equipo sea capaz de acumular hombres en el área contraria y llevar la manija de los partidos. Y para ello es imprescindible que su bloque funcione desde atrás, desde el portero y la línea defensiva. Guede va a hacer mucho hincapié a lo largo de las seis semanas de pretemporada en trabajar el aspecto defensivo, una faceta del juego donde tendrán que implicarse desde el primero al último.

Para que la idea que tiene en la cabeza salga bien, necesita crear un equipo rocoso y difícil de batir. Para poder acumular futbolistas en las cercanías de la portería rival, es imprescindible que los de atrás den seguridad, que estén totalmente preparados para cubrir los huecos que puedan dejar sus compañeros. Para ello, el míster blanquiazul se plantea usar el sistema de tres centrales. Según él mismo explica, es el esquema de juego con el que mejor le ha ido a lo largo de su carrera en los banquillos. No obstante, Guede no es de idea fija y la línea de tres atrás no será inamovible, podrá variar en función del partido, las circunstancias de la plantilla o las necesidades del momento.

El entrenador del Málaga está insistiendo en poder contar cuanto antes con la mayor parte de la plantilla porque este trabajo defensivo no es flor de un día. Para que salga bien, el esquema de tres centrales debe estar muy bien trabajado, con jugadores acostumbrados a él y los automatismos perfeccionados. Es por eso que una de las prioridades de la dirección deportiva en el mercado está siendo reforzar la retaguardia. Está a punto de oficializarse la llegada de Bustinza, un defensa que puede jugar de central, tanto en pareja como en línea de 3, y de lateral derecho. Y además contempla opciones para incorporar, como mínimo, otro central más, a la espera de lo que ocurra con Mathieu Peybernes. Guede no cuenta con el francés, pero su representante ya deslizó que quería continuar. Veremos cómo se desatasca el asunto.

La propuesta de Guede es un rara avis en LaLiga SmartBank, sin duda. Sobre el papel suena fabuloso, ahora falta que durante estas semanas sea capaz de transmitirle la idea a los suyos para que sean capaces de aplicarlo con éxito sobre el verde ante equipos acostumbrados a replegarse muy bien y que aprovechan las pocas oportunidades que tienen a lo largo de un encuentro.

Pablo Guede tiene las ideas muy claras. Luego la temporada pondrá a cada uno en su sitio, pero su propuesta es esa: presión alta, fútbol de ataque y seguridad defensiva atrás. Ojalá todo vaya sobre ruedas.