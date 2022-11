Yanis Rahmani, primera opción del Málaga CF para el mercado invernal

Aún quedan más de 50 días para que abra el mercado invernal, y eso en el mundo del fútbol es mucho tiempo. Pueden pasar muchas cosas, pero en estos momentos hay dos cosas claras: el Málaga CF busca reforzarse con dos extremos en enero y Yanis Rahmani no está a gusto con su falta de protagonismo en el Eibar. Si unes esos dos factores al buen recuerdo que tienen tanto el club como el jugador del paso del francoargelino por La Rosaleda, pues las posibilidades de que vuelva a ser blanquiazul en unas semanas crecen.

El conjunto blanquiazul tiene un enorme problema a la hora de generar fútbol por las bandas. Ya se ha dicho por activa y por pasiva y se comprueba en cada partido. La plantilla estaba diseñada para un modelo de juego que ahora no es del gusto del actual entrenador Pepe Mel. No es ningún secreto que el Málaga acudirá al mercado invernal de fichajes y que lo hará principalmente para reforzarse por los costados. La idea es que, como mínimo, se produzcan dos incorporaciones en los extremos, y está por ver si hay dinero también para la contratación de un lateral, pese a la reciente llegada de Lumor.

Álex Gallar y Pablo Hervías no están rindiendo al nivel esperado. Las lesiones no están dejando tener continuidad a Haitam. Y la única noticia positiva en esta posición es la irrupción de Cristian. Pero no es suficiente. El equipo de Martiricos necesita velocidad y desborde por los costados y lo tendrá que encontrar en el mes de enero cuando vuelva a abrirse la ventana de fichajes.

Hay un nombre que cuadra a la perfección en lo que busca el club, y ya se ha producido algún tanteo para sabe de su situación. No es otro que Yanis Rahmani, un viejo conocido de la afición blanquiazul. El francoargelino ya demostró en su etapa como jugador del Málaga que tiene velocidad, regate, es capaz de asistir y además puede aportar en el aspecto goleador.

Todavía es pronto, hay que esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas, pero desde su entorno son claros a la hora de afirmar que su situación en el Eibar es incómoda. Rahmani no está contando con los minutos esperados a principio de curso y, si la cosa no mejora, vería con buenos ojos buscar una salida en enero, siempre y cuando el Eibar quiera desprenderse del futbolista.

El protagonismo de Yanis en lo que va de temporada es muy escaso. Tras 15 jornadas, solo ha tenido participación en 7 partidos y solo en uno de ellos partió en el once titular. El bagaje de minutos sobre el terreno de juego es muy pobre: 123 en total. El extremo francoargelino quiere jugar y, si en Eibar no lo consigue, intentará que sea en otro lado.

En caso de que finalmente decida cambiar de aires en enero, el Málaga ya está posicionado para convertirse en el próximo destino del jugador. La relación es buena y la comunicación constante, pero habrá que ver cómo está la situación del jugador y del propio equipo blanquiazul cuando sea el momento de dar el paso, dentro de casi dos meses.

La entidad de La Rosaleda guarda un gran recuerdo del paso de Yanis por el equipo -temporada 2020/21- y el futbolista también. ¿Volverán a cruzarse sus caminos? Es posible. Lo veremos en unas semanas.