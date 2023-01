Día de presentaciones en la sala de prensa de La Rosaleda. Como ha sido habitual esta temporada, el club blanquiazul organizó una puesta de largo multitudinario, en este caso, con sus tres fichajes invernales como protagonistas: Lago Junior, Arvin Appiah y Julián Delmás. Acompañados de Manolo Gaspar, director deportivo, las nuevas incorporaciones blanquiazules dejaron un claro mensaje de positivismo de cara a lo que queda por delante: "Si ganas dos o tres partido, la dinámica cambia".

Lago Junior

Expectativas

"Estamos en una situación difícil, venimos a ayudar. Cuanto antes salgamos de esta situación, mejor para todos. Nos quitaremos la presión, no es cómodo para nadie estar en descenso. Venimos a ayudar, se ha visto desde primer momento. Estamos contentos, yo personalmente estoy muy feliz de estar aquí".

Vestuarios

"Creo que es muy importante conectarse al grupo humano. Se ha visto gente que está dispuesta a hacer cosas por los compañeros. Son chicos que trabajan mucho para mejorar cada día. Hacía tiempo que se me había relacionado con el Málaga, pero no había podido llegar. Doy las gracias a todos los que me han ayudado para estar aquí".

Motivos para venir al Málaga

"Cada vez que me he enfrentado al Málaga venía con mucha ilusión. La afición apretaba, el campo es espectacular, desde fuera se ven muchas cosas bonitas. Cuando tengo la llamada de Manolo, no me lo he pensado. Os lo puede decir, no ha sido difícil por mi parte".

Pepe Mel

"Antes de fichar con el Málaga tuve una conversación con él, me dijo que buscaba otro tipo de perfil, un extremo rápido y vertical. Así fue la conversación. Yo he sido un jugador polivalente, es cuestión del entrenador. Toda mi carrera he jugado más de extremo que de delantero".

Ruido externo

"Todo lo que se habla desde fuera no me interesa, personalmente. Estoy centrado en lo que hacemos aquí. Tenemos el Burgos el sábado y tenemos que salir a ganarlo. Espero que los aficionados vengan a apoyarnos, los necesitamos".

¿Qué falta para ganar?

"Al final es insistir, el equipo compite bastante bien. Llevamos muchos partidos en la zona roja, eso también afecta. Hay una psicóloga que ayuda a mejorar estos aspectos. Si ganas dos o tres partidos, la dinámica cambia. El sábado se verán otras cosas.

No fichaje en verano

"Hice una buena pretemporada en Mallorca y Aguirre decidió quedarse conmigo. En estos cuatro meses no he tenido protagonismo y he decidido marcharme".

manolo gasap

Situaciones similares

"Venía del Mirandés al Mallorca, y nos salvamos. Quedan muchos partidos y muchas cosas por hacer. Es posible".

Excompañeros

"Me han ayudado a saber la zona donde alquilar el piso. Sabía como funcionaban las cosas, tenía clara la decisión".

Julián Delmás

Expectativas

"Es un placer estar en un club como este. El Málaga está ahora mismo en una posición que no debería estar. Venimos a aportar nuestro granito al equipo y dar todo para conseguir el objetivo".

Vestuario

"Vino un poco antes, he tenido la suerte de coincidir con varios de ellos. Varios compañeros me dijeron que el vestuario era increíble, el buen rollo... Las situaciones del fútbol te hacen no conseguir victorias por detalles. En esta categoría es difícil salir de abajo. Nos han acogido muy bien a los tres. La adaptación está siendo muy buena".

Motivos para venir al Málaga

"Hay grandes equipos en Segunda, pero esos clubes históricos, por la ciudad o masa social, no le puedes decir que no. Fue todo muy rápido, tenía ganas de venir. Lo que me habían hablado era todo bueno. Me decanté muy rápido".

Pepe Mel

"He hablado varias veces con él, me ha comentado lo que quería de mí para ayudar al equipo, y en eso estamos".

¿Qué le falta al equipo?

"El Málaga compite en todas las fases del juego, estamos cometiendo errores o teniendo mala suerte en ciertos momentos, goles al final del partido... Hay que limpiar la mente para el próximo partido. Tenemos la mente puesta en sacar los tres puntos. Las dinámicas son importantes. Que los detalles caigan de nuestro lado. Ahí se verá un Málaga distinto".

Críticas externas

"Se trabaja bien, se entrena bien. No hay ovejas negras en el vestuario. No tenemos que entrar a valorar comentarios de fuera del club. El trabajo que se hace día a día es muy fuerte para ganar el sábado".

Titularidad

"El equipo venía de ganar al Alavés y optó por el mismo once. Pude debutar en La Rosaleda. En esta primera vuelta no he jugado los minutos que quería, la falta de ritmo se nota. Ya estoy a tope para cuando el míster me necesite. Voy a luchar por ello".

Arvin Appiah

Expectativas

"Estamos aquí para disfrutar y salvar al equipo. El Málaga es un gran equipo".

Vestuario

"Tengo mucha confianza en el equipo, en las posibilidades. Vamos a sacar esto adelante, confiamos en la gestión del entrenador. Estamos trabajando muy duro, seguimos las tácticas de Pepe Mel. Entre todos conseguiremos revertir la situación".

Motivos para venir al Málaga

"Es un club que ha jugado Champions League. Tiene una gran trayectoria. No me lo pensé por los fans, la ciudad en la que se encuentra".

Dinámica

"Pude ver el Málaga-Alavés. El equipo cuenta con las cualidades para revertir la situación. Si trabajamos duro, sacaremos al Málaga de la situación en la que se. Estuve en una situación similar en el Lugo".

En verano, a Tenerife

"El director deportivo me convenció para ir a Tenerife. Cuando uno no juega, es duro. En el Málaga confiaban en mí, aquí puedo disfrutar jugando al fútbol".