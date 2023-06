Francisco de la Torre volvió a hablar ante los medios de comunicación de la situación del Málaga CF, justo en el día que se ha conocido la suspensión de los juicio contra los Al-Thani por una querella interpuesta contra la jueza del caso, María de los Ángeles Ruiz. El alcalde se quiso dirigir una vez más al catarí, para que haga lo más conveniente para la entidad blanquiazul.

Preguntado por la posibilidad de una venta de la entidad, esta vez De la Torre quiso medir al máximo sus palabras, dejando caer que existe la posibilidad de que "quiera ejercer el control que tiene del club en términos positivos". "Si puede y quiere, fenomenal. Si entiende que no puede y facilita que otros lo hagan, fenomenal. Siempre será aplaudido, tanto si lo hace directamente como si facilita que otro lo haga. Ese es el planteamiento sensato y razonable, hemos de esperar que pueda producirse", explicó.

En cuanto a las noticias conocidas este jueves, De la Torre señaló que no está "al tanto de la parte jurídica". "Uno espera que haya sensatez y buena voluntad e intenciones por parte de la propiedad actual. Si no se puede, buscar que otros lo puedan hacer. Es lo que sugiero, esa es la reflexión prudente", argumentó.

Aportación al club

Otro de las temas por los que fue cuestionado fue por la aportación económica de la institución pública al club la próxima temporada en Primera RFEF. Aquí tampoco fue demasiado preciso: "Esperemos que en esta etapa actual encontremos solución, no sé lo que el club necesita en la situación actual o si se va a prolongar. Si no hay esta salida y todo sigue así habrá que ver cuál es el presupuesto y si es necesario, dentro de las posibilidades municipales, que son limitadas. El presupuesto del club será más bajo por razones obvias, las posibilidades serán menores que la temporada pasada. No quiero hacer pronunciarme hasta que no tenga información”.