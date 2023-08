Segunda turno de presentaciones de la semana en La Rosaleda. Si este lunes fue el turno de Juan Hernández, hoy le tocó a Víctor García, octavo fichaje del verano, pasar por la sala de prensa de La Rosaleda. El lateral zurdo aseguró que tuvo "más ofertas tanto de España como en el extranjero", pero el equipo de Martiricos "era la prioridad".

Negociaciones y ofertas

"Estábamos valorando varias opciones, tanto para volver a España como para seguir en el extranjero. Me comentaron la opción de Málaga, fue algo especial. Tengo aquí familia, vengo mucho. Si se daban las condiciones, no iba a tener problema. Tuve más ofertas tanto en España como en el extranjero. Fuera se vive algo distinto, esa pasión que hay aquí es especial. Málaga es un equipo que para mí representa mucho. Valoramos otras opciones, pero Málaga era la prioridad".

¿Qué puede aportar?

"Prefiero que el verde hable, ahí se demuestra todo. Voy a aportar compromiso y experiencia. La experiencia que puedo dar va a ser algo importante. Puedo aportar lo que viví en Castellón para ascender. Hay que centrarse en el día a día, en disfrutar y mejorar. Así es como se consiguen grandes cosas. Tenemos que ser humildes y trabajar cada día".

Paso por el fútbol polaco

"En lo futbolístico, ha sido un aprendizaje para madurar, para ser más consciente de lo que es evolucionar en el extranjero. Es complicado adaptarte a una cultura totalmente diferente. He crecido mucho, tenía que madurar, si no es imposible en el extranjero. No tenía ningún problema en seguir allí, pero volver a España y Málaga era algo especial".

¿Qué le une a Málaga?

"Tengo por parte de madre familia aquí, he pasado muchos veranos desde pequeño. Ya he tenido una relación especial con Málaga. Era el proyecto. No soy de aquí, pero sí que he tenido lazos con la ciudad. Voy a defender el club por encima de otra gente que a lo mejor ha pasado por aquí".

Experiencia del ascenso con el Castellón

"Cada vez que me nombran La Rosaleda me vienen recuerdos bonitos. Aquí se jugó el ascenso. Ningún ascenso es sencillo. Fue con el Covid, sin público, que era más complicado y había más diferencias. Cada vez que lo recuerdo es algo increíble. No hay una fórmula secreta, en Castellón había mucha competencia. Esa es la clave para hacer cosas bonitas. Ahora mismo la Liga es diferente, mucho más competitiva. Se ha profesionalizado más".