El séptimo fichaje del verano ya está presentado. Juan Hernández pasó por la sala de prensa de La Rosaleda para comentar sus primeras impresiones tras la llegada al equipo blanquiazul. Ya debutó el sábado ante el Antequera, y este lunes vivió su puesta de largo ante los medios. "Cuando un histórico como el Málaga se interesa es difícil rechazarlo", asegura.

Negociaciones

"Quería agradecer a Loren, ha hecho todo lo posible para estar hoy aquí. Cuando un histórico como el Málaga se interesa es muy difícil rechazarlo. El equipo es muy joven, si se combina con experiencia vamos a hacer algo muy bonito. Seguro".

Objetivos grupales

"Espero que compitamos cada semana. Es una categoría donde hay que competir muchísimo. Tenemos que centrarnos en trabajar cada semana, así estaremos más cerca de conseguir lo necesario. El objetivo es cada partido, lo más cercano. Si pensamos más allá nos vamos a equivocar. Poniendo los objetivos en el día a día nos irá bien".

Adaptación

"Desde el primer día me han tratado muy bien todos. Ha sido una grata sorpresa. En el campo el otro día se ve un equipo que sabe lo que quiere hacer con balón. Había unas 10.000 personas en el estadio. La afición va a ser clave".

Características

"Soy un jugador de banda, con velocidad. Puedo jugar en las dos bandas, no tengo ningún problema en ese aspecto. Creo que una de mis virtudes es el estar cerca de la portería. Intentaré estar cerca del gol cada semana".

Pasada temporada

"Era sorprendente que un club como el Málaga estuviese ahí. Son circunstancias que se dan durante el año y es muy difícil, remontar por mucha calidad que tenga el equipo".

Plantilla

"Se ve a los chavales con muchas ganas, tienen mucho desparpajo y el equipo tiene mucho compromiso. Me ha impresionado el nivel de los jóvenes".

Objetivo personal

"Para mí es un gran reto, lo afronto con mucha ilusión. Espero dar lo mejor de mí. En años anteriores por circunstancias no he podido participar tanto, siempre he estado dando el 100% y estando a predisposición del míster".