Sergio Pellicer lo tiene claro, quiere a un equipo 'Champions' en la próxima ronda de la Copa del Rey. Tras conseguir la clasificación frente al Eldense, el entrenador blanquiazul destacó el papel de los canteranos que participaron en el triunfo y lamentó una nueva lesión, la de Juan Hernández

Análisis del triunfo

"Había que competir. Creemos en los chicos, no para que descansen otros. Dije que estaba ilusionado y expectante y el mayor reflejo es la ilusión, eso se transmite, lo tenemos que recuperar en nuestro estadio. Felicitar a todos los chicos. Veo esa ilusión en los entrenamientos".

Positivoy negativo

"Lo que menos me ha gustado ha sido lo de Juan. Lo que más, la ilusión de los chicos. Hemos empezado dubitativos y nos hemos ido soltando. Nos hemos reactivado tras la lesión de Juan y la entrada de Ochoa. Les he dicho que tienen que jugar todos los partidos así. Moussa, Bilal, Juanpe, Víctor... Han competido bien. Lo malo es que el fútbol es un deporte muy agresivo y se juega a una velocidad diferente. Probamos a Dani Sánchez por fuera. Juan está roto, veremos las pruebas pero algo va a tener”.

Eliminación a un rival de categoría superior

"Somos el Málaga. Esa debe ser la exigencia nuestra. Esto es competir desde la ilusión de los jóvenes, podemos competir contra cualquiera. Es un partido de Copa que era totalmente diferente a uno de liga. Estoy muy contento por esta victoria, refleja el trabajo de los jugadores. Ganar ayuda a ganar. Hazaña, ninguna".

Mercado de invierno

"No voy a hablar de fichajes. Tenemos que ganar en Mérida. Ahora me voy a ir al Anexo para programar el entrenamiento de mañana. A los buenos jugadores los ve todo el mundo rápido, pero esto es un proceso. A veces el rendimiento en el campo manda, ahí no hay DNI. Cordero, Izan... chicos de 20 años que parecen veteranos. Son niños y hay que saber gestionarlos·.

Ochoa

"Lo he visto competir con el filial. A los buenos jugadores los ve todo el mundo. En este nivel, cambia la velocidad de precisión y el físico. Tiene muchísimo talento, pero hay que ir poco a poco con. Ha dado una buena sensación. Es un chaval de 16 años. Es un premio para todos los chicos que vienen de abajo. Los sueños se pueden cumplir. Aprovecho para dar las gracias a los entrenadores de cantera, que ganan ‘cuatro duros’ y son los entrenadores en la sombra".

Rival en la próxima ronda

"Me gustaría un club histórico para la afición. Llevan mucho tiempo sufriendo y se merecen un partido contra un equipo de Champions. Ese sería el mayor premio".