Sergio Pellicer valoró conseguir los tres puntos en un partido donde "no nos hemos encontrado cómodos". El técnico blanquiazul justificó los cambios en el descanso para intentar "ser fuertes por dentro y controlar el partido". "Había que ser más resultadista que dominante", aseguró.

Análisis del partido

"Nos ha costado muchísimo, no es que hayamos pedido la hora. No estábamos cómodos en la primera parte. No teníamos esa claridad y buscamos competir al máximo cerrando el partido. Ellos han tenido aproximaciones, pero pocas ocasiones, todo lo contrario a lo de la primera parte. Nos han marcado en una transición muy buena. Cambiamos la forma de jugar para ser fuertes por dentro y controlar el partido. Vimos que no podíamos ser dominantes en este estadio. Dentro de un tiempo no nos acordaremos del modo, pero sí de los puntos".

Victoria sufrida

"Ha sido muy difícil, no nos hemos encontrado cómodos. El Mérida si sigue jugando así será un rival complicado en su casa. Nos hemos ido al descanso ganando pero sin estar cómodos. Buscamos nuevas situaciones para competir. No podíamos ser dominantes en ciertas fases del partido, pero creo que Alfonso no ha tenido ninguna acción relevante".

Cambios en el descanso

"David ha marcado el gol y Kevin ha dado la asistencia. Viendo el partido, los chicos lo entendieron y sabían que había que ponerse el mono de trabajo. Había que ser mucho más resultadista que dominante".

¿Cambios defensivos?

"Competir no es defender, es tomar la decisión mejor en cada momento. Ha sido un partido muy trabado. He visto patinar a nuestros jugadores a veces y no estábamos cómodos. Si queréis meter caña esta semana por ganar defendiendo, adelante. Son tres puntos".

Méritos del rival

"No hemos estado cómodos. Desde el Recre ha sido el partido que hemos visto que no fluían las cosas por mérito del rival. Parece que va a ser fácil porque están en descenso, pero si siguen compitiendo así van a salir de abajo. Teníamos que cambiar y los chicos lo han entendido. Están compitiendo de una manera brutal en una situación límite!".

Sustitución de Galilea

"Tiene una sobrecarga. Moussa debutó y ha estado para competir. Aaron y Cordero, igual. Son las mejores noticias, es para sentirnos orgullosos. Ha sido un partido en el que no hemos podido hacer nuestro juego. Normalmente, fuera de casa somos más protagonistas y creamos".

Canteranos

"Esto es competir, no va con la edad. Han salido en un contexto en el que queríamos ganar. Iba a salir Izan, pero no teníamos la pelota. Hemos dado entrada al chaval para dar calma con balón. Teníamos que conservar el botín, siendo más prácticos y sin asumir riesgos. El equipo ha competido".