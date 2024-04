Las molestias de Jokin Gabilondo que preocupan en el Málaga CF

Corría el minuto 75 del Atlético de Madrid B - Málaga CF cuando Sergio Pellicer hizo un movimiento inesperado en el once blanquiazul: se marchó Jokin Gabilondo para dar entrada a Moussa. Es cierto que no estaba siendo el mejor partido del lateral derecho, pero era un cambio que podría haber ido enfocado a alguna de las líneas ofensivas. Y la explicación llegó en rueda de prensa.

Preguntado por la sorprendente sustitución, así contestó el técnico: "Ha sido porque Jokin me lo ha pedido. No era el cambio, no ha sido por decisión técnica, Jokin ha tenido una pequeña molestia. En ese momento hemos creído que era lo mejor. Carlos anda muy bien, pero estoy siendo injusto con Moussa". Habrá que esperar lo que anuncia el club este martes en el regreso al trabajo, pero es un caso sensible.

De más a menos

No obstante, tampoco fue el mejor partido del lateral vasco, ni siquiera está siendo su mejor tramo de temporada. Jokin Gabilondo fue uno de los mejores jugadores en la mitad de curso: él más utilizado por Pellicer entre los futbolistas de campo y uno de los que ha ofrecido un rendimiento más regular con el paso de las semanas. El problema es que todo eso se ha disipado a poco más de un mes de encarar el play off.

Jokin Gabilondo ha sido uno de los jugadores más regulares. / Gregorio Marrero

Tampoco hay demasiadas variantes entre los suplentes. Carlos Puga llegó al final del mercado de invierno y ha demostrado buenos y malos momentos. Su primera parte ante el Linares le sentó en el banquillo y no fue el elegido por el cuerpo técnico para suplir a su compañero vasco en el Cerro del Espino. El que sí salió al césped fue Moussa, al que el técnico blanquiazul no le ha dado demasiadas oportunidades, como él mismo reconoció, a pesar de su buen momento de forma.

Lateral titular claro

Pese a todo, Jokin Gabilondo es el lateral derecho titular del Málaga CF. Habrá que ver cómo de importantes son esas molestias o si se han quedado en un simple toque de atención para rebajar la carga física. La mala noticia es que ahora llegan Real Murcia y Córdoba. Por lo pronto, habrá que ver el parte médico, si es que hay, pero sí que necesitará descansar para recuperar el tono físico antes de la lucha por el ascenso.