150 personas se suman al Málaga CF-Real Murcia gracias a la donación de sangre

El Centro de Transfusión de Tejidos y Células y la Fundación MCF se unieron este miércoles por la Jornada de Donación de Sangre y Médula, una campaña que viene realizándose desde 1999 y en la que numerosos deportistas de élite, como los jugadores de los equipos femenino y masculino del Málaga CF en este caso concreto, se han hecho partícipe con el paso de los años.

Las instalaciones de La Rosaleda fueron el punto de donación y cientos de personas se han acercado a Martiricos desde las 09.00 horas. Y es que donar sangre no solo era un acto solidario, sino que también traía consigo un regalo extra: una entrada gratis para apoyar al equipo de Sergio Pellicer este domingo en la visita del Real Murcia. Un gesto al que se han sumado hasta el momento 150 personas, a pesar de que el club de Martiricos esperaba regalar un total de 500 entradas, aún lejos de la cifra a la que se ha llegado. No obstante, hasta las 19.00 horas aún hay tiempo por delante.

Llamamiento a la afición

Lo cierto es que el Málaga CF necesita más que nunca a su afición. No lo hace solo la ciudad con las 250 donaciones que se necesitan al día con el Centro de Transfusión, lo hace el equipo en un momento de la temporada en el que llega la lucha final por aspirar a lo más alto en Primera RFEF. Además, hay que tener en cuenta que ya son dos los partidos consecutivos en los que el equipo ha empatado como local -Algeciras y Ceuta- y la clasificación no va a perdonar ningún traspiés más. Por lo que el conjunto blanquiazul aspira otra vez a colgar el 'no hay billetes' un fin de semana más.

Además, hay que tener en cuenta La Rosaleda va a recibir un desplazamiento histórico. El Real Murcia calcula que aterrizarán el domingo en la Costa del Sol alrededor de dos mil personas: 1.200 entradas se han cedido en la zona visitante y el resto tendrá que situarse en zonas colindantes, así como otros sectores del estadio.

Habrá que ver en que qué queda el ambiente en el antepenúltimo encuentro en La Rosaleda de la temporada regular. La oportunidad para llenar el estadio está ahí y hay que cumplir. Con el Málaga CF y también con el Centro de Transfusión.