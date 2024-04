El Málaga CF recibe al mejor Real Murcia de la temporada

Parece repetitivo que el Málaga CF siempre recibe a su rival en el que está siendo su mejor momento de la temporada. Ocurrió contra el Ceuta -cinco victorias consecutivas-, sucedió ante el Atlético de Madrid B -no perdía como local desde el mes de noviembre- y, para no faltar a las buenas costumbres, es un relato que vuelve a darse este fin de semana con la visita del Real Murcia.

No ha sido una buena temporada para el conjunto grana. Entraba en las apuestas iniciales para ser candidato al ascenso directo, como equipo histórico que es, pero le sentenció desde las primeras jornadas un inicio en el que tuvo que lidiar más con el descenso que con los puestos de arriba. Ahora, en plena lucha por el play off, aterriza en La Rosaleda para confirmarse como un rival enfocado en dar mucha guerra en estas últimas jornadas gracias a esas cuatro victorias consecutivas, algo que no había hecho en todo el curso.

Un Real Murcia inabordable

Atlético Sanluqueño (0-1), Recreativo Granada (1-0), Algeciras (0-1) y Melilla (2-0) son las últimas víctimas de un Real Murcia que ya puede mirarle a la cara a sus predecesores gracias a un estado de forma inédito. Estuvo a punto de conseguirlo en un tramo en el que consiguió superar a Algeciras (1-0), Mérida (0-1) y Linares, pero una derrota contra el Ceuta (1-0) acabó con aquello. El Málaga CF quiere repetirlo ahora para, además, eliminarlo de su lucha directa.

Observando los resultados, las fortalezas y las debilidades de este Real Murcia son muy claras: ni le sobra gol ni tampoco es un equipo al que sea fácil batir. Es decir un duelo cuerpo a cuerpo con el conjunto blanquiazul. De hecho, en las últimas cinco jornadas no ha encajado ni un solo tanto y le ha valido con muy poco en ataque para sumar esas cuatro victorias seguidas y un empate contra el Ibiza antes (0-0).

Además, ahora ha conseguido dar con la mejor versión de sus grandes jugadores. La plantilla grana parecía hecha para luchar por lo más alto desde el primer día: Tomás Pina, Pedro León, Isi Gómez, Dani Vega, José Carillo... y a todos ellos se unió en invierno Loren Burón, procedente del Antequera CF. Muchas primeras espadas que han tenido que esperar hasta abril para encontrarse sobre el césped.

Conexión con Martiricos

Si no le compiten al Málaga CF de tú a tú por la segunda posición es por el inicio de curso que protagonizaron. En la jornada 5 estaba en puestos de descenso, en la jornada 10 pareció dar el salto definitivo por el play off, pero problemas con el vestuario y la eliminación en la primera ronda de la Copa ante el Arandina acabaron con Gustavo Munúa como técnico del Murcia, que defendió la camiseta malaguista como portero.

Tampoco tuvo un inicio muy fácil Pablo Alfaro: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas, donde hizo mucha sangre aquel 1-4 que endosó el equipo de Sergio Pellicer en su visita en el mes de noviembre. Con el nuevo año llegó el cambio de rumbo y ahora se aferran a una lucha en la que quieren redimirse de lo que ocurrió en aquel terrible inicio.

No lo tendrá fácil el Málaga CF ante un rival que sabe cerrarse y aguantar para salir a la contra. Aunque tampoco será un examen asequible para un Real Murcia que tendrá que aguantar la necesidad blanquiazul de volver a ganar delante de su afición. En definitiva, 90 minutos de espectáculo con una fiesta en las gradas y dos escudos que saben lo que es enfrentarse en Primera División.