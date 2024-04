El Málaga CF se queda a cinco puntos de la segunda plaza

Al Málaga CF se le había quedado esta jornada una oportunidad de oro para cerrar prácticamente el play off... y es otra de las que se ha vuelto a escapar. Ni el conjunto blanquiazul aprovechó el fallo de otros ni cumplió con sus propias exigencias en el empate ante el Real Murcia (0-0). Cuartos una semana más.

El domingo se había puesto de cara con la derrota del Recreativo de Huelva, aún sextos. Los onubenses cayeron ante el Atlético Sanluqueño (1-0) y, aunque son 10 puntos los que separan a ambos equipos, la distancia podría haberse ido a 12 quedando 15 en juego. No obstante, no parece correr riesgo el play off para los malagueños.

El que sí cumplió fue el Córdoba. No lo hace con la excelencia de hace semanas, pero sí con la suficiencia necesaria como para despegarse de sus más inmediatos perseguidores. Les valió el triunfo ante el Intercity (0-2) y ahora ya tienen más de un partido de ventaja gracias a los 67 puntos, cinco por encima de los de Pellicer.

Tampoco aprovechó el pinchazo del Ibiza. El equipo balear volvió a mostrar sobre el césped su peor cara en la derrota con el Atlético de Madrid B (0-1). Dos victorias consecutivas parecían haber acabado con la racha anterior, pero nada más lejos de la realidad. Siguen en tercera posición con 63 puntos, uno más que el Málaga CF.

Lucha por detrás

El que aprieta por detrás es el Ceuta. Los de José Juan Romero sí cumplieron en su duelo ante el Atlético Baleares (2-1), una victoria que sirvió para confirmar el descenso matemático de su rival. Es cierto que están seis puntos por debajo de los blanquiazules, pero hay que recordar que tienen el average a su favor frente al Málaga CF.

Málaga CF y Córdoba se citan el domingo en el Nuevo Arcángel. / Gregorio Marrero

Los deberes siempre están claros, pero mucho más cuando el próximo domingo toca visitar al Córdoba, líder de la carrera por la segunda plaza. Todas las aspiraciones para conseguir ese objetivo pasan por una victoria en el Nuevo Arcángel. La afición lo va a poner todo de su parte. El equipo tiene que recuperar las sensaciones para llegar a junio en el mejor estado de forma posible.