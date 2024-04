El malaguismo, muy molesto con el Córdoba

Ya podemos confirmar que el Córdoba CF - Málaga CF tiene todos los alicientes para ser uno de los partidos de la temporada en Primera RFEF. No solo tiene el aura de ser el gran derbi andaluz de la categoría, también los dos equipos compiten por acabar la fase regular en la segunda plaza. Sin embargo, la afición blanquiazul no está especialmente contenta con el trato recibido días antes del encuentro.

El club blanquiverde ha cedido un total de 1.400 entradas a la entidad de Martiricos, que se venderán desde este martes vía online a un precio de 15 euros cada una. Hasta ahí no hay ningún problema. La cuestión aparece cuando son muchos más los aficionados que se van a desplazar y cuando, a riesgo de evitar quedarse sin localidad en la zona visitante, algunos han intentado comprar en otras zonas del Nuevo Arcángel.

El Málaga CF es el equipo de Primera RFEF que más afición desplaza. / La Otra Foto

Día del Abonado

Ya se ha demostrado que el Málaga CF es el rival del año para todos los equipos de la categoría y también lo es para el Córdoba. El club ha puesto en marcha la campaña del Día del Abonado cordobesista. Es decir, no tienen que pagar suplemento de su carné y tienen exclusividad para adquirir otros asientos hasta las 23.59 horas del jueves. Es decir, el malaguismo no podrá comprar otra entrada hasta el viernes que no sea alguna de las 1.400 dispuestas en la zona de visitante.

Ojo porque no solo la han separado en los sectores 1, 2 y 9 de preferencia alta, y el sector 1 de preferencia baja, también hay un mensaje en su página web: "Cualquier aficionado que porte elementos identificativos del equipo rival podrá ser reubicado o, incluso se le podría negar el acceso de dichos elementos identificativos".

No obstante, no van a quedar tantas entradas como en un primer momento se podía llegar a pensar. Las localidades en Tribuna cuestan 20 euros, en Preferencia 15 euros y en Fondos 10 euros. La pregunta es ahora si habrá disponibles para los que quieran viajar desde Málaga porque todo apunta a que se va a llenar el estadio cordobesista muy pronto.

¿Igualdad de condiciones?

Lo que es cierto es que es una situación que se aleja mucho de las condiciones con la que las aficiones visitantes pueden aterrizar en La Rosaleda, donde cualquier aficionado tiene las mismas oportunidades de comprar su entrada sea del equipo que sea. Habrá que cómo acaba todo. Por lo pronto, el partido en las gradas no empieza bien.