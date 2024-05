¿Ha llegado el momento de Ramón?

Para encontrar el último partido en el que Ramón Enríquez fue partícipe de una alineación del Málaga hay que retroceder más de un año. Concretamente al 23 de abril del pasado 2023, cuando los blanquiazules viajaron a Lugo en plena odisea por alcanzar la permanencia en Segunda División. Cientos de aficionados cruzaron el país para apoyar a los suyos y pudieron celebrar la victoria por cero goles a dos, aunque con sabor agridulce, pues Ramón se retiró lesionado en el minuto 43. El de Órgiva no volvió a jugar y se notó sobremanera en el equipo boquerón, que no encontró recambio a la altura del joven centrocampista.

En la presente temporada no había podido participar hasta el 31 de marzo, reapareciendo en La Rosaleda ante el Linares. Completó la segunda mitad y recordó el jugador que siempre ha sido y sigue siendo, dominando el centro del campo y dibujando líneas de pase imposible que la mayoría no se atreven ni a imaginar. No participó en el siguiente encuentro, ante el Ceuta también en La Rosaleda, pero sí lo hizo en los tres últimos, acumulando 15 minutos frente al Atlético B, 30 ante el Real Murcia y 31 contra el Córdoba. Con Ramón en el terreno de juego, el Málaga no ha encajado gol. El granadino ha partido en contextos bien diferenciados, pues ingresó con derrota ante Linares y Córdoba, con empate ante el Real Murcia y con victoria ante el Atleti B.

Vuelta al once

En el mencionado partido ante el Córdoba de la pasada semana, Manu Molina vio la quinta amarilla, por lo que se perderá el compromiso liguero contra el Mérida del próximo domingo en La Rosaleda. Es entonces donde aparece el nombre de Ramón. El 6 podría volver a formar parte de un once más de un año después, completando un centro del campo en el que Genaro y Dani Lorenzo parecen inamovibles.

Los tres centrocampistas mencionados se han asentado en las alineaciones de un Sergio Pellicer que no es conocido por repetir esquema, pero que ve en ellos su centro del campo de manera innegociable. Sin embargo, la vuelta de Ramón puede alterar los planes y la baja de Molina es la oportunidad de oro para descubrir su rendimiento desde el inicio.

Falta de efectivos

La zona de medios de los de Martiricos está definida tanto por mérito de Genaro, Manu Molina y Genaro como por demérito de Luca Sangalli y Juanpe. En verano, Loren Juarros apostó fuerte por ambos, aunque no han podido responder por diversos motivos. El donostiarra y el jerezano han frecuentado la enfermería durante el curso, sin poder adquirir la necesaria continuidad para convertirse en alternativas reales. Además, cuando han podido participar durante el último tramo, no han rendido a la altura de sus compañeros de posición, lo que les cierra la puerta, más aún estando ya en el tramo decisivo de la temporada.

Manu Molina, que será baja por sanción, en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

La cautela de Pellicer

Ramón es un jugador importante y de aventajada naturaleza futbolística, y Sergio Pellicer lo sabe. Los plazos con el canterano siempre se han medido al milímetro y se ha tratado de aplicar la máxima cautela, queriendo que recupere su nivel sin ninguna prisa.

El técnico de Nules confesó en la rueda de prensa previa al partido ante el Córdoba que no sería titular, ya que no quería correr el menor de los riesgos. Ahora, con Manu Molina sancionado, Juanpe lesionado y Sangalli sin rodaje, puede darse por primera vez en el curso uno de los principales anhelos del malaguismo, la vuelta a la titularidad de Ramón.