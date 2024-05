Málaga CF-Antequera: La Rosaleda acogerá un derbi provincial 27 años después

El estar en la élite desde que arrancase el siglo XXI es algo que ha alejado al Málaga CF del resto de los equipos de la provincia. Desde el cambio de milenio, no ha habido ningún equipo malagueño que haya visitado La Rosaleda en partido oficial... hasta este próximo fin de semana. El Antequera CF será el primero en hacerlo este próximo sábado en lo que será su última salida en un año para el recuerdo de los de Javi Medina en la tercera categoría del fútbol español.

Hasta que a las 19.00 horas del sábado salten los dos equipos al césped de los blanquiazules, el último equipo de la provincia que visitó el estadio de Martiricos fue el San Pedro, en un partido que tuvo lugar el ya lejano 14 de diciembre de 1997 y que acabó con empate a uno. Aquel año, ambos conjuntos pertenecían a Segunda B, también la tercera categoría nacional.

Además del equipo de San Pedro, Atlético Marbella también rindió visita al feudo malaguista durante la temporada anterior en un encuentro que ganó el equipo que entrenaba Albis y en el que ya se encontraba el actual técnico blanquiazul, Sergio Pellicer. Además, el Vélez es el tercer equipo de la provincia que visitó La Rosaleda en aquella categoría de bronce. Ese partido también acabó con el resultado de 1-0 y también contó con el técnico de Nules en el once titular.

En Tercera División sí fue mucho mayor el despliegue de equipos malagueños que pasaron por La Rosaleda. El propio Antequera CF, Vélez, Torremolinos o Atlético Estación fueron algunos de los que tuvieron el honor de visitar al Málaga CF en un estadio que tan solo un par de año antes había vivido fútbol de máximo nivel en su terreno de juego.

En época del CD Málaga hubo visitas de equipos como Antequerano, Torremolinos, Atlético Marbella o el Ronda, todas ellas en la Copa del Rey.

El CD Rincón en La Rosaleda la temporada pasada / Gregorio Marrero

Amistosos o cesiones de estadio

A estos datos, se pueden sumar eventualidades como los dos partidos de Copa del Rey que el CD Rincón disputó en La Rosaleda, encuentros que disputó el filial malaguista como local o el último Trofeo Costa del Sol en el que el Antequera CF visitó Martiricos antes de debutar en Primera RFEF. No obstante, algunos no computaron como oficiales y en otros no era el primer equipo blanquiazul el anfitrión en su estadio.

Ahora toca poner fin a la espera. Después de 27 años, el Málaga CF se cita este sábado con el otro equipo malagueño de la categoría en un partido apasionante que servirá para disputar la penúltima jornada de la temporada regular.