Pellicer: "Nos hemos dado cuenta de que podemos hacer cosas importantes"

La Rosaleda vuelve a ser sinónimo de alegría para el Málaga CF y, en especial, para Sergio Pellicer. En el anterior partido, parte de la afición pidió su dimisión, y este sábado, como si de una temporada nueva se tratase, se ha jaleado el triunfo y el posible ascenso. El técnico valoró en rueda de prensa las sensaciones y la satisfacción por el trabajo realizado.

Cambio de dinámica

«Es la mejor manera. Hemos marcado tres goles y hemos generado muchísimas situaciones. Esto es un espejo, a partir de ahora a crecer. Vamos a pelear el sábado ante el Castilla. Hemos encontrado agua en el desierto y vamos a beber. No veía una transferencia de lo que pasaba en el entrenamiento a una competición. Este partido ha servido para darnos cuenta de que podemos hacer cosas importantes».

Gran Larrubia

«El once inicial ha dado muy buenos minutos. Nos estaba costando al principio. A Larrubia lo ves en el día a día entrenar y hoy ha sabido trasladarlo al campo. Voy a ser muy repetitivo, me voy a quedar con las cosas positivas».

Lo que se avecina

«Tenemos que llegar con una energía renovada. Que haya esa sinergia entre afición, club, plantilla y entrenador. Está siendo un año difícil en el que estamos superando los obstáculos. Hoy era un día importante. De este modo, en el play off nos vamos a encontrar otro escenario totalmente. Ha marcado Larrubia. Roberto está a punto de ser pichichi. Sangalli marca. Avilés también ha aportado».

Reconciliación con la grada

«La gente siempre ha estado ahí. Nos estaba faltando precisión y encontrar situaciones. Estamos ahí. Nos queda nada. Entiendo las dudas cuando en este último tramo no hemos estado acertados. La Rosaleda nos va a llevar en volandas. En dos minutos podemos marcar dos goles y ese segundo gol nos lo tiene que dar la afición».

Quitarse peso de encima

«¿Cuántos pesos de encima me he quitado estos años? He vivido todas las situaciones. Todas las personas saben que soy uno más y que me pongo en el lugar de ellos. Tenemos que seguir encontrando soluciones y disipar las dudas ganando. Los protagonistas son los jugadores».

Una imagen del derbi provincial entre el Málaga CF y el Antequera CF, en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Las acciones de Kevin

«No he visto la jugada, pero si es así hay que pedir disculpas. Hay que tener empatía por el rival. El martes hablaré con Kevin. No he visto la jugada. Es un chaval joven y esto tiene que ser un aprendizaje. El año en sí está siendo un aprendizaje para él y para todos».

Medina: «El Málaga puede ascender»

El entrenador del Antequera deseó la mejor de las suertes al Málaga, alabando su competitividad y la exigencia de su afición: «Sin ninguna duda es aspirante al ascenso, chutas a puerta y se levantan 25.000 y chillan, los partidos cambian con situaciones así. Creo que volverán al fútbol profesional, que es el lugar que merece este club» concluyó.