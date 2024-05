El Málaga CF conquista la tercera plaza a lomos de Ferreiro (1-2)

La misión en Madrid era clara. Vencer y aguardar un pinchazo del Ibiza en Huelva. Y así fue. El Málaga CF hizo los deberes en el Alfredo Di Stéfano y se reafirma como tercer clasificado del grupo 2 de Primera RFEF. Los blanquiazules lograron el triunfo en la ciudad deportiva del Real Madrid gracias a un David Ferreiro que volvió a ser clave y a un Alfonso Herrero que sigue demostrando su constancia e importancia. Además, los blanquiazules ya conocen a su rival de las semifinales del play off de ascenso a Segunda División, el Celta Fortuna.

David Ferreiro estelar

El Málaga es tercero y gran parte de culpa la tiene el incombustible extremo. David Ferreiro, a sus 36 años, sigue ofreciendo un excelso nivel que bien vale no solo tres puntos, sino un tercer puesto que otorga beneficios a los boquerones de cara al play off, ya que jugará la vuelta de las semifinales en casa y, en caso de empate tras prórroga, se clasificaría sin necesidad de tanda de penaltis. Todo ello gracias al doblete de un jugador que fue cuestionado hasta la saciedad en el momento de su fichaje en invierno y que ha convertido las críticas en elogios. A día de hoy, es un jugador fundamental en el equipo malaguista.

El onresano firmó el doblete que acabó siendo definitivo para que los malaguistas sellasen su segundo triunfo consecutivo. El '7', asistido en el primer gol por Roberto y en el segundo por Dioni, tiró de veteranía para encontrar los espacios determinantes para definir en posición de ventaja.

El Málaga CF logra asaltar la tercera plaza. / La Opinión

Alfonso Herrero, a lo suyo

El guardameta toledano también ejemplificó en Valdebebas su brillante curso. Varias paradas de éxito valieron para echar el cerrojo al arco blanquiazul. A pesar de no haber podido conseguir el trofeo Zamora, algo que habría logrado de no haber encajado. Fue el único lunar del día en clave malaguista junto a la no consecución del Pichichi de Roberto, algo que era bastante más complicado. El arquero blanquiazul desbarató numerosas ocasiones de los de Raúl González Blanco.

Objetivo cumplido

El único frente abierto que tenía el Málaga en la última jornada era la tercera plaza. No dependían de sí mismos los de Sergio Pellicer, que cumplieron hasta en dos ocasiones para generar la ventaja necesaria en el marcador. MIentras tanto, el Ibiza cayó derrotado en el Nuevo Colombino ante un Recreativo de Huelva que no se jugaba nada. Los de Onésimo no se encontraron en ningún momento del partido y sirvieron en bandeja de plata el bronce a los malaguistas.

Además, la tercera posición no fue el único objetivo que tachó de la lista el cuadro blanquiazul. Los malaguistas encontraban en las dos últimas jornadas una oportunidad para convertirlas en un punto de inflexión, y así fue. Dos victorias y cinco goles en las dos últimas fechas para afrontar las eliminatorias de ascenso de la mejor manera posible. Y el primer próximo objetivo inmediato tiene nombre y apellidos. Celta Fortuna.