Alhaurín de la Torre se sitúa como uno de los municipios con los tributos más bajos. Su Impuesto de Bienes e Inmuebles se sitúa en los 0.059, lo que se traduce en un recibo medio de unos 453 euros. Abel Perea, concejal de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, desglosa y explica en qué se basa este precio y a qué se destina este dinero.

¿Cómo se calcula y se fija el precio del IBI?

El Impuesto de Bienes e Inmuebles es un valor catastral de la vivienda. Por ejemplo, si una casa vale 100.000 euros, se multiplica por un coeficiente multiplicador que se establece en cada municipio. Hay algunos que lo tienen más alto y otros que lo tienen más bajo. El máximo por ley es 0.075. En el caso de municipios grandes, como Marbella, Mijas o Málaga capital puede subir hasta los 0.080.

P: ¿En cuanto está en Alhaurín?

Alhaurín de la Torre es uno de los municipios que tiene el IBI más bajo de la provincia. Actualmente está en 0.059, pero lo hemos tenido a 0.049 por la crisis. Alhaurín no es caro si lo comparamos con otros municipios con menos habitantes, como Manilva donde se paga más y son menos. Además, si multiplicas la calidad de vida o el coste de vivienda, no es caro.

P: ¿Cuánto dinero supone para las arcas públicas el IBI?

El mayor ingreso que hay en el municipio corresponde al IBI, porque es el más fácil de gestionar. Anualmente se ingresan hasta nueve millones, este es el ingreso más real que tenemos, ya que es el más seguro.

P: ¿Para qué se usa el dinero recaudado?

Con este impuesto hay que sostener unos gastos corrientes. Hay pocos ingresos y hay gastos que no se pueden bajar. De lo contrario, ingresar más sería supondría subir los impuestos y el alcalde se niega a subir los impuestos. Además, somos pocos para pagar. Somos el municipio con más metros cuadrados de zona verde, el valor catastral de una vivienda como el caso de un chalet puede alcanzar los 200.000 euros, entre otras cosas..

P: Alhaurín de la Torre ha ido creciendo en cuanto a inmuebles se refiere, ¿Afecta esto al valor del IBI?

Aquí no hay boom inmobiliario, porque no hay suelo donde expandirse. En Alhaurín un ático es un piso de tres plantas, por eso da la falsa sensación de que es caro. Este es uno de los problemas por el que muchos hijos del municipio se van. En Málaga un ático puede costar 265.000 euros, pero es que la calidad de vida que hay aquí no es la misma. Aquí tienes todo a mano, el centro, parques, comercios, zonas verdes o centros deportivos, entre otros. Todo esto suma y hay que mantenerlo. Además, el IBI se puede fraccionar y tenemos beneficios y rebajas tanto para los vecinos como para los que cuenten con placas solares en sus viviendas

P: ¿De qué beneficios se trata?

Para los que decidan implantar en sus domicilios placas fotovoltaicas, hay una reducción del IBI durante dos años. El 50% el primer año y el 25% durante el resto del año. Es una ayuda que te financia el valor de las placas en un 75%. Por otro lado, también se apuesta por una rebaja del 28% a aquellas industrias de gran tamaño que buscan radicarse en Alhaurín de la Torre. Es una ayuda que te financia el valor de las placas en un 75%.