El inspector jefe Marcos Camilo Romarís González ha tomado posesión de su cargo como nuevo jefe de la comisaría de la Policía Nacional de Antequera este lunes, siendo este su primer destino como comisario jefe local. El nuevo responsable del Cuerpo Nacional de Policía en Antequera ha recibido así el bastón de mando de manos de su antecesor, José Cano Ariza, recientemente jubilado.

"Todo cambio es un reto y esto es una etapa más en mi vida profesional. Es cierto que es algo totalmente distinto a lo que he venido haciendo en mis 23 años de servicio, pero no cabe duda que ser la cabeza de una comisaría local en una ciudad tan maravillosa como Antequera es apasionante", ha manifestado Romarís, quien espera no "defraudar" a los ciudadanos y que sea recordado como su predecesor "que consiguió el cariño y el reconocimiento de todos por su buena labor en la comisaría", ha destacado.

Romarís lleva ejerciendo 20 años en la provincia Málaga, por lo que conoce muy bien esta ciudad. "He visitado Antequera como viajero y ahora voy a disfrutarla como un ciudadano más. En la Policía Nacional no hay destinos tranquilos, todo es susceptible de empeorar en un momento dado, pero sí es cierto que no tiene nada que ver porque mi carrera profesional ha estado siempre enfocada en policía judicial. El trabajo de todos estos años ha sido duro, satisfactorio y agónico. Ahora se viene un gran cambio e intentaré hacerlo por lo menos igual de bien que en mi etapa anterior", ha valorado.

Romarís llega al cargo además en un momento clave en el que Antequera contará con una gran infraestructura logística como es el Puerto Seco. "Ahí estaremos para dar la seguridad que necesita cualquier crecimiento y progreso", ha señalado.

El acto institucional, que ha tenido lugar en el Parador de Antequera, ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas Ruiz, el jefe superior de la Policía en Andalucía Oriental, José Miguel Amaya Tébar, y el comisario principal jefe provincial, Enrique Barón Castaño. También han asistido al acto el alcalde de Antequera, Manolo Barón y otros concejales en representación del Ayuntamiento.

El subdelegado del Gobierno ha cerrado el acto destacando que la Policía Nacional es "una institución valiosa y ampliamente reconocida que es en esencia nuestra democracia y garante de nuestro bienestar. Quienes formáis parte de ella nos protegéis y garantizáis el libre ejercicio de los derechos institucionales. Se trata de una encomienda cada vez más compleja, con nuevos retos que cumplís con máxima profesionalidad y eficacia, como fue el caso de la pandemia", ha indicado.

También ha felicitado a Marcos Romarís, "un hombre joven y preparado para esta responsabilidad que ya acredita una gran experiencia en la Policía Nacional, casi media vida dedicada al servicio público en sus diferentes destinos", ha señalado.

"Antequera es hoy una ciudad segura como es la provincia de Málaga. Es cierto que la delincuencia nunca descansa, pero tampoco lo hacen los hombres y mujeres de la Policía Nacional", ha finalizado, recalcando el "compromiso y el apoyo" del Gobierno de España con la Policía Nacional y en general, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Málaga ha sido la provincia que más ha incrementado el número de efectivos en estos cuatro años, un total de 680 agentes", ha destacado.

Por su parte, el alcalde ha transmitido a Marcos Romarís la disposición de su máxima colaboración a la hora de seguir propiciando que Antequera siga siendo una ciudad segura en coordinación con la Policía Local y la Guardia Civil, continuando la línea de trabajo que se está llevando hasta ahora y que tan buenos resultados está dando.

Trayectoria profesional

Marcos Romarís nació en Madrid hace 52 años, Posee una nutrida y variada experiencia profesional a lo largo de sus 23 años de servicios en los que ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad.

En el año 2000 ingresó en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, y juró el cargo como inspector de la escala ejecutiva en 2003. Su primer destino fue la comisaría provincial de Málaga, siendo adscrito a la Brigada Provincial de Policía Judicial hasta 2008, en la que se especializó en la investigación de delitos relacionado con el blanqueo de capitales, destacando como uno de los principales investigadores del llamado caso Malaya.

Posteriormente, entre 2008 y 2015, el nuevo responsable de la comisaría de Antequera recaló como jefe de grupo de investigación de la comisaría de Distrito Este en Málaga, y más tarde en la comisaría de Distrito Norte.

Ya, en 2017, regresó a la Brigada Provincial de Policía Judicial, en la sección de Delincuencia Económica y Fiscal y en 2018 fue nombrado jefe de Asuntos Legales.

Con el ascenso a la categoría de Inspector Jefe, asumió en 2019 la jefatura de la Brigada Local de Extranjería en la Comisaría Local de Lucena-Cabra, regresando ese mismo año a Málaga como responsable de la sección de Blanqueo.

Condecoraciones

Marcos Romarís, licenciado en Derecho, ha sido reconocido durante su carrera profesional con varias condecoraciones, entre las que destacan: Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo, Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco y Cruz de la Orden de San Raimundo. También cuenta en su historial con medio centenar de felicitaciones públicas.