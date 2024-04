La Laguna de Fuente de Piedra conmemora su 40 aniversario como Reserva Natural

La Laguna de Fuente de Piedra ha conmemorado este 12 de abril su 40 aniversario como Reserva Natural. El humedal consiguió ser el primer espacio protegido declarado por el Parlamento de Andalucía en 1984.

El acto, que ha tenido lugar en el Centro de Visitantes José Antonio Valverde, ha estado presidido por director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, quien ha estado acompañado por el alcalde de Fuente de Piedra, Siro Pachón; el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, José Antonio Víquez y la directora y coordinadora de la Reserva Natural, África Lupión.

"Hoy es un día de celebración y satisfacción", ha manifestado Borrallo, quien ha destacado que la Laguna de Fuente de Piedra es la más grande de Andalucía y ha llegado a albergar el mayor número de parejas reproductoras de flamencos, en torno a 20.000.

El acto ha tenido lugar en el Centro de Visitantes José Antonio Valverde. / L. O.

Por otro lado, el centro de visitantes ha recibido a más de 1,3 millones de visitantes durante todo este tiempo. "Lo que queremos es que esos tres millones de hectáreas que hay protegidas en Andalucía no solamente sirvan como modelo de conservación y mejora de sus valores ambientales, sino que también supongan la posibilidad de un proyecto de vida para los 500.000 andaluces que viven en todo ese territorio", ha manifestado.

Por su parte, el alcalde, Siro Pachón, ha mostrado la alegría del pueblo respecto al mayor recurso turístico del que disponen actualmente. "Nos llena de orgullo poder contar con esta gran reserva y belleza natural, es una suerte, sobre todo después de las últimas lluvias", ha destacado el primer edil, quien a su vez ha agradecido el trabajo de la Junta de Andalucía y en especial el de los biólogos que durante estas cuatro décadas han trabajado para su conservación.

La directora de la Reserva Natural, África Lupión, ha explicado la situación actual de la laguna tras las últimas precipitaciones. "Las lluvias han permitido que actualmente haya cerca de 8.000 flamencos en la laguna, y ahora están haciendo algún intento de reproducción. No obstante, es un año muy seco como todos sabemos, aquí apenas ha llovido unos 295 litros desde octubre, muy por debajo de la media, lo que implica que si no hay nuevas precipitaciones, la laguna se vaya secando. Dependerá si hay lluvias o no, esas aves tendrán éxito o no en su intento de cría", ha previsto.

Otra imagen de la Laguna de Fuente de Piedra. / L. O.

Por último, el delegado ha señalado que son más de 400.000 flamencos los que han anidado en el humedal durante todo este tiempo. "Es una de las zonas de referencia del sur del Mediterráneo. Por eso la Junta está invirtiendo en una mejora de la biodiversidad con una inversión superior a 800.000 euros para que esas más de 230 especies, sobre todo de aves, sigan manteniéndose en esta zona. Hay que recordar que, de las 638 especies catalogadas en España, 230 se encuentran en esta laguna", ha concluido Víquez.