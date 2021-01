La plataforma Disney+ ha retirado del catálogo infantil clásicos como 'Dumbo', 'Peter Pan' o 'Los Aristogatos' y las ha pasado al catálogo de adultos por considerar que estas películas incluyen estereotipos y contenidos racistas. Además, la empresa incluye al inicio de estas películas un mensaje que advierte de las connotaciones racistas que pueden tener estas cintas. En octubre pasado, Disney ya procedió a incluir estas advertencias en películas como las mismas 'Dumbo', 'Peter Pan' (1953) o 'El libro de la selva' (1967).

Así, 'Dumbo'. 'Peter Pan' y 'Los Aristogatos' quedan ahora fuera del alcance de los menores de 7 años. Están en la categoría de adultos y con el siguiente aviso: "Este programa incluye representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas. Estos estereotipos estaban mal entonces y están mal ahora".

¿Y cuál es el contenido que ha motivado a Disney+ a actuar así? En el caso de 'Dumbo' (1941), la plataforma considera que la cinta ridiculiza a los afroamericanos esclavizados en las plantaciones del sur de EEUU. Y alude concretamente al número musical protagonizado por los cuervos que "imitan y ridiculizan" a esos esclavos. El líder del grupo se llama Jim Crow, que es el nombre de las leyes que reforzaron la segregación racial en el sur de EEUU. Además, en el tema 'The Song of the Roustabouts," trabajadores negros cantan "cuando recibimos la paga, tiramos todo el dinero".

En el caso de 'Peter Pan' (1953), la película muestra a los nativos americanos como una tribu y se les llama "pieles rojas", un término considerado ofensivo. Disney explica que la película muestra a los nativos con estereotipos que "ni reflejan su diversidad ni sus auténticas tradiciones culturales". En la película, apunta la firma, aparecen hablando un lenguaje ininteligible. Y señala que Peter Pan y sus amigos aparecen vestidos y bailando a la manera indígena de forma exagerada, algo que para Disney es una forma de "burla y de apropiación indebida" de las costumbres de los nativos".

Y en 'Los Aristogatos' (1970), Shun Gon, un gato siamés de ojos almendrados, es retratado, apunta Disney, "como una caricatura racistas de los asiáticos", con estereotipos "exagerados". Además, añade, "canta con un inglés pobre interpretado por un actor blanco y toca el piano con palillos". A juicio de Disney, este retrato refuerza el estereotipo de "perpetuo extranjero". La película también contiene canciones que se burlan del idioma y la cultura de China.

También en los parques de atracciones

Esta iniciativa de Disney no se limita solo a las películas, sino que también incluye sus parques de atracciones. La empresa ha anunciado que va a actualizar la atracción llamada The Jungle Cruise (El crucero por la jungla) de sus parques de California y Florida para retirar lo que considera "descripciones negativas" de algunas culturas y para que "refleje y valore la diversidad de nuestro mundo". Esta atracción acuática, un clásico de los parques de Disney desde 1955, ha recibido críticas por tener un sesgo racista en el retrato de algunos personajes no occidentales, que aparecen como salvajes y caníbales.

La nueva atracción incluirá nuevas escenas y un nuevo hilo argumental, ha explicado Disney, que ha apuntado que irá en consonancia con el estreno de la película 'Jungle Cruise', protagonizada por Dwayne Johnson y que se estrenará el próximo junio.

No es la única atracción a la que se lavará la cara. El pasado junio ya se anunció la renovación de la Splash Mountain para retirar los estereotipos de afroamericanos. que evocan el pasado racista de Estados Unidos. El tema actual de 'Splash Mountain' está basado de una película de Disney muy controvertida, 'Canción del Sur' (1946), acusada tras su estreno de difundir clichés racistas y de describir idílicamente las plantaciones de esclavos del viejo sur de Estados Unidos. Por estas razones, la película no se ha exhibido en los cines desde la década de 1980 y nunca se ha lanzado en DVD. 'Canción del Sur' también se mantuvo deliberadamente fuera del catálogo de Disney +.

Disney no es la única empresa del mundo del cine y la televisión que ha impulsado una ofensiva de revisionismo cultural. En junio, la plataforma de 'streaming" HBO Max, que primero anunció la retirada de 'Lo que el viento se llevó' de su catálogo en Estados Unidos, la recuperó pero incluyendo una explicación de su "contexto histórico" que señala los prejuicios raciales que contiene.