La cartelera se llena el fin de semana con el esperado estreno de 'Thor: Love and Thunder' y el cine social que escenifica 'Moneyboys', donde se pone de manifiesto la homofobia de una sociedad como la china, además de dos películas de contenido histórico como 'La batalla del lago Changjin' y 'Benediction'.

'Thor: love and thunder', el amor también toca a los superhéroes

Natalie Portman regresa en 'Thor: Love and Thunder', como novia de Thor (Chris Hemsworth), donde pasa de astrofísica a ser la superheroína Mighty Thor.

Juntos se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses

Una producción en la que les acompañan Letitia Weight, Angela Basett o Lupita Nyong'o.

'Moneyboys', homofobia familiar

En la semana del orgullo, la película 'Moneyboys', dirigida por el taiwanés C.B Yi -afincado en Viena, nació a partir de hechos reales y se presentó en el apartado 'Una cierta mirada' del Festival de Cannes 2021.

El film cuenta la historia de Fei, un joven que se dedica a la prostitución, que ve cómo su familia acepta su dinero, pero no su forma de vida ni su homosexualidad.

'Benediction', la poesía antibelicista de Siegfried Sasson

La vida del escritor y poeta británico Siegfried Sassoon y sus versos antibelicistas tras haber estado combatiendo en la Primera Guerra Mundial son el caldo de cultivo de 'Benediction'.

Su poesía está inspirada en sus experiencias en el frente occidental. Sassoon fue uno de los principales poetas de guerra de la época.

'La batalla del lago Changjin', la cruenta batalla de Corea

Conocida también como la batalla del embalse de Chosin, considerada como una de las batallas más violentas de la guerra de Corea, narra la batalla en la que los soldados chinos ganaron a Estados Unidos tras un mes de lucha en 1950.

'A-HA: la película', documental para los nostálgicos

Para los más nostálgicos llega el documental del grupo pop de Noruega. Los autores de 'Take on me', una de las canciones más reproducidas del último milenio, siguen llenando conciertos por todo el mundo. Solo se reúnen para cantar.

'Lingui, lazos sagrados', maternidad adolescente en África

Desde Chad llega esta historia social en la que una madre, Amina, vive con su hija de 15 años María, que descubre que está embarazada en país en el que el aborto está condenado por la religión y la ley. Sin embargo, la joven no desea seguir adelante con la maternidad.

'Mali twist', baile liberador

La película de Robert Guédiguian está ambientada en la Mali postcolonial de los años 60. Allí los jóvenes se mueven al ritmo del rock and roll recién importado de Occidente y sueñan con una renovación política.

'Mali Twist' se concentra en la historia de Samba y Lara, ella huye de un matrimonio forzado, pero mientras esperan un futuro juntos, el marido de ella no se lo pondrá fácil y la revolución desencadenada en el país, tampoco.

'Detective Conan: la novia de Halloween', animación con misterio

La única película de animación de la semana gira en torno a dos detectives, Sato y Takagi, que ven interrumpida su boda por un asalto.

Al mismo tiempo, se produce una fuga de una cárcel, una historia que se mezcla con otra en la que no faltan explosivos. Acción y diversión para los más pequeños de la casa.

'En el filo', la competición en esgrima al límite

La rivalidad entre las dos mejores esgrimistas de Rusia, Alexandra y Kira, en la élite de este deporte, se convierte en un duelo que llega a límites que van más allá de la competición.