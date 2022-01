LaSexta emitió esta semana una nueva entrega de 'Fuera del mapa', el programa en el que Alberto Chicote viaja por los parajes más desconocidos del país en compañía de invitados famosos. Uno de los protagonistas de esta semana fue Xavier Sardà, que se adentró en la denominada 'España despoblada' con una ruta por Huesca.

Durante el viaje, el reconocido periodista habló de su etapa al frente de 'Crónicas Marcianas', el polémico y revolucionario late night que emitió Telecinco entre 1997 y 2005. Chicote recordó que el programa alcanzó una enorme repercusión social y mediática, colándose en las conversaciones del día a día.

"Lo que has hecho tú no lo ha hecho nadie. Recuerdo unos cuantos años en los que cuando llegaba a la cocina por la mañana, el único tema de conversación era qué había pasado el día anterior en tu programa", afirmó Chicote ante Sardà, que bromeó sobre esta situación: "Había días que yo ni me enteraba de lo que hacía y me lo contaba la gente".

El éxito del programa colocó a Sardà en el foco mediático, llegando a sufrir una serie de inquietantes amenazas que le llevaron a contratar un guardaespaldas: "Estuve casi seis años. Naturalmente por miedo y porque me seguían. Me llegaban comunicados a mis buzones. Me llamaban Kevin (por Kevin Costner en 'El guardaespaldas')".

El presentador confesó que "la noche es inquietante" cuando se trabaja en televisión: "De madrugada... La gran mayoría de gente que te ve es fantástica, pero si hay alguien inquietante está a esa hora". "Pero ya pasó, deseo que hayan encontrado la paz interior, un buen trabajo y que tengan mucha suerte en la vida", zanjó sin darle mayor importancia.