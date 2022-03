El covid ha afectado de lleno a 'El Hormiguero' de Antena 3. Este lunes conocíamos que Pablo Motos estará unos días de baja tras contagiarse, siendo Nuria Roca la encargada de sustituirle al frente del programa hasta que esté recuperado. Pero además, dos colaboradores del espacio también han tenido que confinarse tras dar positivo en coronavirus: Cristina Pardo y Juan del Val.

Iñaki López reveló durante la tarde de ayer que la periodista forma parte "del último repunte de afectados", motivo por el que estos días presentará en solitario 'Más vale tarde'. Como es lógico, Pardo tampoco podrá acudir a su puesto como colaboradora de 'El hormiguero', donde ayer intervino a través de una videollamada: "Tengo que agradecer a los controles rutinarios del trabajo, porque no tengo síntomas y de momento me encuentro bien".

También conectó con la tertulia Juan del Val, que a pesar de tener una ligera afonía, se encuentra en buen estado. "Creo que, gracias a las vacunas, muy pocas personas tienen ahora síntomas graves", comentó para lanzar un alegato en favor de la vacunación.

El escritor también aprovechó para hacerle una advertencia a Tamara Falcó en clave de humor: "Ten cuidado porque se quiere quedar sola en la mesa". "Perdona, ¿te estás refiriendo a mí?", replicó Nuria Roca entre risas. "Solo puede quedar uno", apuntillaba por su parte una de las hormigas.

Quien tampoco está experimentando síntomas es Pablo Motos, que el lunes llamaba a su programa para explicar cómo se encuentra: "Me hice un control rutinario y he dado positivo. No tengo ningún síntoma, solo tengo la voz un poco tomada. Estoy perfectamente, espero estar pronto allí y que sea leve".