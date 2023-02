Además de contar con Vicco como invitada en plató, David Broncano compartió anoche en 'La Resistencia' uno de los selfis más "importantes" que se ha hecho hasta la fecha, tal y como él mismo aseguró durante la emisión del late night. En plena entrevista con la intérprete de 'Nochentera', el presentador de Movistar Plus+ sacó a la luz la fotografía que se acababa de hacer con un expresidente del Gobierno.

"Estaba con un amigo. No voy a dar más datos, esto es un selfi bastante importante en mi trayectoria", afirmó mientras en pantalla aparecía una foto en la que salía acompañado por Mariano Rajoy. En ese instante, el público arrancó a aplaudir y Broncano fue incapaz de contener la risa. "Es brutal", apuntó por su parte Vicco.

"Son dos Mariano Rajoy prácticamente", comentó Broncano en referencia a Héctor de Miguel, que también sale posando en la foto que ya se ha viralizado por las redes sociales.

Todo selfie en el que salga @marianorajoy se convierte en el mejor selfie de la historia. Vente un día al programa, Mariano 🙏🏻#LaResistencia @vicco_music pic.twitter.com/SdF95VLdzu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 9 de febrero de 2023

El humorista explicó entonces cómo se fraguó la curiosa instantánea: "Ha venido y me ha dado hasta nervios". "Me ha dicho: '¿Esto luego lo pones en la televisión, verdad?'. Y le he dicho que efectivamente. Así que, un saludo para Mariano Rajoy", comentó Broncano antes de continuar su charla con la artista.