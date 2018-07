'40 años de gobierno', por Bartolomé Florido

La Junta de Andalucía lleva cuatro décadas siendo gobernada por el mismo partido, PSOE-A. Durante estas cuatro décadas se han hecho cosas buenas y otras no tan buenas. No podemos decir que si hubiese habido otro partido gobernando se hubiera hecho mejor o peor, porque nunca ha gobernado en Andalucía otras siglas. Hay muchos que dicen y probablemente se lo crean que la "eterna" gobernalidad del PSOE es por la red clientelar que ha creado en todos estos años. Algo inverosímil, ya que el pueblo andaluz vota lo que considera mejor para sí mismo y para la comunidad andaluza. Cuestionar los años del gobierno en Andalucía de los socialistas es incerebral, ya que siempre han ganado las elecciones porque el ciudadano empadronado en Andalucía así lo ha decidido. Alguien podrá decirme que en algunas elecciones el PP ha obtenido más votos que el PSOE, pero el PSOE ha gobernado con el apoyo de Izquierda Unida. Hecho absolutamente legal. Sin ser militante de ningún partido valoro que el PSOE haya hecho muchísimas cosas por Andalucía y muchas otras ha dejado de hacer. Pero si están gobernando la comunidad donde he nacido es porque andaluz así lo ha decidido.