Le Joujou Patriotisme

Hace pocos días, me acordé de Remy de Gourmont. No todos los escritores han tenido su talento y su estirpe. Su prosa, no es una forma vacía confeccionada con letras, todos sus textos son hambre de profundidad que rechazan lo políticamente correcto. En ocasiones, los escritores se abandonan en el breve intervalo de gustar, y al final terminan siendo deshechos de ellos mismos. Pretender agradar, ya saben, suele ser desilusión constante.

Me acordé de él haciendo un itinerario por una ciudad. Al caminar, no sé la razón, siempre tenemos la avaricia de escuchar todas las conversaciones apresuradas que pasan por nuestro lado. Y precisamente una de ellas me llamó la atención... Unos señores iban hablando de patriotismo, por su tono parecía una conversación bien encauzada: la continuidad de los pasos me apresuraba el concepto, y claro, me era imposible entender todo. Algo entendí; por lo visto, el amor se confiesa con la unión, y uno de los señores no estaba dispuesto «a ser inquietud permanente». Al rato los perdí de vista, al sacar un cigarrillo y encenderlo, empezó a germinar la idea de recordar un artículo de Remy de Gourmont. Ya saben, el tiempo no pasa cuando se administra desde las obras, y el legado siempre es restante del esfuerzo.

En abril de 1891 Gourmont escribió en el Mercure de Francia un artículo titulado Joujou Patriotisme, su texto le sirvió para ser considerado un peligroso anarquista... Sus dudas de la idea de patria le llevaron a ser expulsado de la Biblioteca Nacional de Francia, él era el encargado de componer la actividad de los libros, y ya ven... En la ceremonia del entendimiento el concepto no es igual para todos.

A veces, es bueno administrarle historia al pensamiento, solo así la mente puede ponerse al lado de cualquier cosa, sin desarrollar una actitud ofensiva o defensiva. Remy de Gourmont ruborizó a la sabiduría, además con sus libros demostró que el pensamiento, en muchas ocasiones, es el deleite de la esperanza.