¡ES LA EDUCACIÓN!, MRS. WILSON

Recuerdo que hace años la Junta de Andalucía puso en circulación el lema «Al turista, lo mejor de ti’. Nunca fue ese lema de mi agrado. Lo mejor de mi es para mi gente, mis amigos. Pero, se puede llegar a entender el lema por eso de nuestra dependencia del sector servicios. Esa dependencia en servicios no nos puede llevar al servilismo, y mucho menos a ser siervo e invisible. Me dedico a la carpintería metálica. Realizando una instalación propia del oficio en un afamado hotel marbellí, en la hora del desayuno, sentado en una jardinera junto a mis compañeros, fui (fuimos) testigo de una invisibilidad insultante. Era un paso concurrido, y nadie de las treinta y seis personas, huéspedes del hotel, que pasaron a centímetros nuestro, se dignó, no sólo a no saludar, ni siquiera a mirarnos a la cara. ¿Clases? No, educación. Es la educación, Mrs. Wilson. La educación, maleducados. Francisco García Castro. estepona El rey Don Felipe VI cada vez que va a Cataluña utiliza un coche fabricado en Cataluña, concretamente el modelo Seat León. Lo mismo ocurre con el resto de las autoridades, tanto la Guardia Civil como la Policía Autonómica de la Generalitat, bien sea Seat u otra marca, utilizan vehículos que estén fabricados en Cataluña. Igual que nosotros, que ponemos alfombra de terciopelo a lo que viene de fuera y despreciamos lo que tenemos dentro.

Bartolomé Florido. Torremolinos