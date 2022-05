Día de la victoria y del rencor

La querella sobre el papel de unos y otros en la liberación de Europa del nazismo comenzó el mismo día de la firma de la capitulación de Alemania. En realidad después de firmada hubo que montar una segunda firma para no enfadar a Stalin, quien decía que el principal sacrificio había sido de su pueblo, algo en lo que tenía toda la razón, pues la mayor parte de los muertos los había puesto Rusia. Aunque no sea menos cierto que luego se tomó su desquite incorporando al bloque imperial soviético a media Europa durante 4 décadas y pico, la espina sigue clavada en el corazón de Rusia y Putin es diestro en moverla, reprochando a Occidente su ingratitud al avanzar las fronteras cuando el sistema soviético se vino abajo. Rusia no ha entendido ni entenderá –pues nunca han sido su asunto- que esto trata de derechos y libertades públicas. Hoy el rencor puede inflamarse y cualquier cosa es posible.