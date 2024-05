Un Málaga CF sin pegada que sólo aspira al empate

David Ferreiro, en una acción del Málaga CF - AD Mérida del domingo. / Gregorio Marrero

Falta gol. Y sobran empates. El Málaga CF ha dinamitado por méritos propios la ilusión de una de las mejores aficiones del país. El relato de este domingo es la crónica (otra vez) de un equipo falto de gol, que puede que no de alma. Pero en la ley del fútbol no se entiende otra cosa que no sea la de sumar de tres en tres. Sin dianas no hay alegría. Ni opción de ascenso.

Para cuando llegue la nueva remesa de camisetas históricas quizás vuelvan los goles de dos o de tres entres. Pero para entonces será tarde. Seguimos con simulacros de play off, de esos que sólo sirven para demostrarse la plantilla que no basta con Dioni y Roberto, que en estos dos meses ni siquiera ellos, para sacar las castañas del fuego.

Frente al Mérida la grada dijo basta. A Pellicer en esta ocasión, al administrador ya desde hace meses. Y mientras tanto el jeque tuiteando. Nada nuevo. Seis goles ha encadenado este equipo con aspiraciones a todo, con abonados de Champions, en los últimos diez partidos. Dos meses para tirar todo el trabajo de un año. Diez jornadas en las que apretarse, como tantas veces ha dicho el míster, pero en las que sólo el Atlético Baleares ha acertado menos ante la portería rival (en concreto, cuatro).

De ridículo en ridículo, a base de tablas (seis en estos diez últimos partidos), el conjunto blanquiazul aspira ahora de manera firme a quedarse en solitario como auténtico rey del empate (12). Y ya sabemos que sin victorias, para las que hacen falta dianas, es imposible superar el play off para cuando acabe esta parece que interminable liga regular.

Para el CD Castellón sí que ha terminado "su paseo". Porque como tal ya ha celebrado este domingo el premio a una campaña con altibajos mínimos. Su rodillo sí que ha funcionado. Hay que reconocer que si al Málaga CF se le he han hecho largos estos dos últimos meses de competición, aún peor ha resultado el balance de un Ibiza que ha registrado en este periodo números de descenso a Segunda RFEF.

Los insulares han acumulado como el Algeciras CF apenas nueve puntos en diez jornadas, seis menos que el equipo de Martiricos. Pero han sido capaces no obstante de anotar tres tantos más que los de Pellicer. En el análisis de marzo, abril y lo poco que va de mayo, el conjunto malaguista también se quedaría fuera del pelea por ascender. Tienen más puntos en esta fase del campeonato, además de los castellonenses, Ceuta, Córdoba, Real Murcia y hasta el filial del Atlético de Madrid.

Es lógico que el socio muestre su desesperación de la mejor manera que puede. A este estancamiento manifiesto hay que añadirle el repentino cambio de horario, este pasado viernes, que descolocó a miles de aficionados con planes ya hechos para el Día de la Madre. La mañana dominical ya pintaba fea desde antes del fin de semana. Y encima vino el cuadro emeritense a subirse a las barbas.

Los extremeños han sumado, como el Málaga CF o el Antequera CF, 15 puntos estas diez últimas fechas. Pero su balance ofensivo, otra vez si miramos ese déficit blanquiazul, es de justo el doble de tantos a su favor. Ojalá que el decorado cambie el próximo domingo, en una visita ya de urgencias a San Fernando.

Porque de lo contrario, el derbi provincial de la semana que viene en el césped de La Rosaleda, el sábado 18, contra un cuadro antequerano ya sin demasiada presión, puede resultar casi dramático. Encarar como quinto clasificado el play off de ascenso a Segunda Divisón te condena a no tener el factor campo ante ningún rival. Casi nada.

Si el fútbol es un estado de ánimo, el ánimo de la masa social malaguista vive sus peores momentos desde que en verano terminó de digerir lo que representa el verdadero infierno de una categoría no profesional. Deberá Pellicer forzar la máquina o mucho nos tememos que este mes no tendrá un final a la altura de lo que Málaga merece.