"¡Pellicer, dimisión!" sonó en La Rosaleda

La Rosaleda ha dicho basta. El empate de este domingo del Málaga CF contra el Mérida (1-1) ha sido la gota que ha colmado el vaso de una afición que ve cómo su equipo no solo se ha dejado ir por completo en la lucha por el ascenso directo, sino que también va camino de hacerlo en la pelea por la tercera plaza. Las últimas semanas han sido nefastas y en Martiricos sonó al descanso del partido "¡Pellicer, dimisión!".

Es un cántico muy sorprendente porque no es un mensaje que se haya lanzado nunca contra el técnico blanquiazul. No ocurrió en su primera etapa, recibido siempre como un héroe con aquel equipo de las 18 fichas, y tampoco se hizo con el descenso a Primera RFEF, puestos los focos en otras figuras presentes en el palco. Sin embargo, el estado de forma del equipo con el play off a solo tres semanas lo ha desatado todo.

Racha deplorable

El Málaga CF va a afrontar las tres últimas jornadas con números impropios de un equipo que quiere luchar por el ascenso a partir del mes de junio: 1 victoria en 7 partidos. Si ya esas cifras preocupan, mucho más lo hacen los resultados más recientes en casa, cuatro empates consecutivos, cuando La Rosaleda debe ser la base en las dos eliminatorias que hay para estar en Segunda División.

Administrador y jugadores, señalados

Nadie se libró de la contienda. De hecho, los primeros cánticos fueron dirigidos a José María Muñoz tras el gol del Mérida: "¡Estamos hasta los huevos del administrador!" o "¡José María, dimisión!". Incluso a los jugadores, a los que se les pidió en numerosas ocasiones "echarle huevos", también en los minutos finales.

Habrá que ver qué es lo que se transmite en rueda de prensa, tanto desde Pellicer como desde la plantilla, pero lo cierto es que la situación es crítica. No había ocurrido nunca lo del técnico blanquiazul. ¿Habrá decisiones que tomar? Sea como fuere, otro empate no sirve de nada para una afición que clama soluciones inmediatas.