Un trabajo indispensable para la sociedad

Como alcalde de Alhaurín de la Torre, quiero expresar mi más cordial felicitación por estos 25 años de vida del diario La Opinión de Málaga, todo un referente de nuestra provincia y gran ejemplo de buen periodismo, valiente, plural riguroso, libre, independiente y de calidad. Quienes creemos firmemente en la libertad de expresión y en el derecho a la información, como garantes de nuestra Democracia y consagrados en el Título I de la Constitución de 1978, sabemos a ciencia cierta la importancia de defender a capa y espada a los y las profesionales del periodismo, porque vuestro trabajo es indispensable para la sociedad malagueña, andaluza y española y contribuye a la vertebración de nuestra provincia.

En unos tiempos en que las ‘fake news’, los bulos y las medias verdades que intentan intoxicar a la ciudadanía, particularmente a través de las redes sociales; en unos tiempos de cierto caos y confusión por la mala praxis periodística de algunos pseudo-medios; en unos tiempos en que es más necesaria que nunca la defensa de una profesión tan necesaria, y un ejercicio del periodismo de la máxima calidad, honestidad y honradez, aprovecho para levantar la voz y reivindicar que el vuestro, el de La Opinión de Málaga, constituye un claro ejemplo de ese ejercicio, de ese respeto a los lectores, de esa forma de hacer y proceder. Y eso, sin duda, es una buena noticia para la ciudadanía malagueña, tierra de grandes periodistas y artesanos de este noble oficio, del que en Alhaurín de la Torre tuvimos y tenemos varios ejemplos.

Otros artículos de Joaquín Villanova Tribuna 28 de febrero: Hablar, sentir, pensar y actuar en andaluz

Permitidme, queridos amigos y amigas de La Opinión de Málaga, que echemos un momento la vista atrás. Mayo de 1999, fecha del nacimiento de vuestro diario, es una fecha mágica para mí como alcalde de Alhaurín de la Torre, ya que las urnas, es decir, los vecinos y vecinas de mi pueblo, quisieron otorgarme mi primera mayoría absoluta, después de una convulsa legislatura anterior que solo pudimos enderezar con mi llegada como alcalde de salvación en octubre de 1996.

Desde entonces, ha pasado un cuarto de siglo, he encadenado otras seis mayorías absolutas y me he convertido en uno de los alcaldes más veteranos de la provincia de Málaga, con apoyos ciudadanos que van desde el 43% hasta el 61%, dependiendo de la convocatoria electoral municipal entre 1999 y 2023, un caso muy poco frecuente de estabilidad institucional y confianza en un proyecto solo guiado por una pasión: mi pueblo, nuestro pueblo y la lucha por hacerlo mejor día a día, con la ayuda de toda la ciudadanía alhaurina.

Y valga la inmodestia, ello ha sucedido, creo yo, por méritos propios, ya que mis sucesivos equipos de gobierno, encabezados por mí, han sido capaces de transformar radicalmente Alhaurín de la Torre en todas las ratios e indicadores, hasta convertirse en una de las localidades más pujantes, atractivas e interesantes de Málaga y de Andalucí a para invertir, vivir, trabajar… Y disfrutar. Y a las pruebas me remito: basta tirar de hemeroteca y leer cualquier noticia publicada al respecto durante este cuarto de siglo en las páginas de vuestro diario. Somos, sin duda, el primer municipio de la provincia de aquellos que no tienen litoral, lo cual demuestra la firmeza y solidez de Alhaurín de la Torre en el conjunto de la provincia y nuestra pujanza en el entorno de la Costa del Sol y del Área Metropolitana.

En estos 25 años, hemos pasado de una población de 20.000 a 45.000 habitantes censados, hemos modernizado y ampliado todas nuestras infraestructuras, nos hemos convertido en una ciudad avanzada, llena de oportunidades, emprendimiento y talento, gracias al empuje de la institución local que presido, a nuestro papel de locomotora de la economía del municipio, emprendiendo grandes obras, promoviendo las mejores condiciones para la implantación de empresas e industrias, creando empleo y riqueza y siendo una de las ciudades con las arcas públicas más saneadas, fruto de nuestra política de ‘granero’ -guardar para el futuro-, de inversiones sostenibles y de disciplina financiera, sin renunciar a prestar unos servicios públicos de la máxima excelencia y sin descuidar el gasto social y la limpieza y seguridad en todo el término municipal.

Por todo lo dicho, en nombre del Pueblo de Alhaurín de la Torre y de toda la Corporación Local, felicito a todo el equipo de La Opinión de Málaga, así como a sus cientos de anunciantes y clientes, por su compromiso diario por la sociedad malagueña y por su decisiva aportación a a la vertebración de nuestra provincia en este cuarto de siglo de trayectoria. Larga vida y os deseo un futuro repleto de éxitos, como hasta ahora.