Ciclo Cine y Derecho, edición para celebrar

«Le haré una oferta que no podrá rechazar», dice don Vito Corleone. Con su mirada icónica e intensa, singularizada por ser desafiante, aquietada e insondable, me asevera: «El pasado es pasado». El Ilustre Colegio de Abogados de Málaga está conmemorando sus 250 años de historia (1776-2026) con la leyenda «Orgullo de la Abogacía malagueña»; un amplio programa de actividades vinculadas a doce fundamentos temáticos: cada mes está dedicado a un alcance o desafío clave de la abogacía contando con un acto asociado. La decana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, ha subrayado que celebrar esta relevante efeméride «no es solo una mirada al pasado…, es un homenaje a todas las generaciones quienes han construido el prestigio y el legado del Colegio de Abogados, implicando tanto a la comunidad colegial como a la sociedad malagueña».

La oferta que no podemos rechazar, según don Vito, es la de asistir al XVII Ciclo Cine y Derecho 2026. Francisco J. Fernández Zurita, quien dirige esta muestra desde sus inicios, junto a Carlos Font y el equipo asesor de Abogacía de Málaga, han consolidado este foro que ha logrado proyectar en estos 17 años el cine con la esfera jurídica desde el conocimiento de la realidad social y de las funciones del Derecho desempeñadas entre la ciudadanía. Las presentaciones arrancaron el 6 de mayo con la película ‘La Infiltrada’. La segunda cita tendrá lugar mañana, 14 de mayo, a las 20 horas., en el Restaurante Trastevere con una cena temática inspirada en ‘El Padrino’, entreverando cine, gastronomía y debate jurídico. El cierre del ciclo se realizará en la sede del Colegio de Abogados el 21 de mayo a las 19 horas con el filme ‘Soy un fugitivo’. Felicidades.