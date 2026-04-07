HM Hospitales amplía su red asistencial en Málaga con el Policlínico de El Palo

HM Hospitales ha ampliado su red asistencial en la provincia de Málaga con la apertura del nuevo Policlínico HM El Palo. El centro cuenta con una superficie de 500 metros cuadrados distribuidos en una sola planta, lo que permite mayor accesibilidad para los pacientes, donde se ubican 8 consultas, un área de radiología con una resonancia magnética de 1,5 teslas, sin helio; y una sala de extracciones para análisis clínicos.

El nuevo Policlínico HM El Palo, ubicado en la zona este de la capital, ofrece una amplia cartera de especialidades médicas, entre las que destacan: alergología, angiología y cirugía vascular, aparato digestivo, cardiología, cirugía general, cirugía pediátrica, endocrinología, ginecología y obstetricia, medicina interna, neumología, oftalmología, otorrinolaringología, oncología, pediatría, tratamiento del dolor, traumatología y cirugía ortopédica, y urología. Todas ellas coordinadas y dirigidas por profesionales de reconocida experiencia e integradas en la red asistencial.

Con la apertura de este centro, el Grupo refuerza su presencia en la provincia, con cuatro centros que conforman una red asistencial que funciona como un sistema sanitario único: el Hospital HM Málaga, el Hospital Internacional HM Santa Elena, el Hospital HM Gálvez y el Policlínico HM El Palo.

Próximos hitos

La apertura de este nuevo policlínico se integra dentro de un plan más amplio de modernización y expansión de HM Hospitales en Málaga. Entre los próximos hitos se encuentran la construcción en la capital malagueña del Hospital HM Mar de Alborán, que dará cobertura asistencial a toda la región; un nuevo hospital en Vélez-Málaga; así como la reforma integral del edificio de La Encarnación.

El Hospital HM Mar de Alborán, que se construirá junto al Estadio de La Rosaleda, reforzará significativamente la oferta asistencial del Grupo en la capital malagueña. Este nuevo hospital se complementará estratégicamente con el futuro desarrollo del Hospital HM Vélez-Málaga, formando una potente red asistencial que consolidará la posición de HM Hospitales como actor de referencia en la provisión de servicios de salud en la Territorial Sur.

En este contexto, destaca la reforma integral del edificio de La Encarnación del Hospital HM Málaga, que ya se encuentra en su última fase, y que permitirá, entre otras mejoras, incrementar el área de consultas externas.

En cada uno de los centros de la provincia se ha invertido en la remodelación de las infraestructuras y equipamientos, lo que demuestra la importante apuesta del HM Hospitales por Málaga. Una apuesta que también se refleja en la creación de nuevas especialidades y equipos médicos.