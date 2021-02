La Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, constituida en enero por casi 150 organizaciones, ha dirigido un manifiesto a todos los senadores españoles para pedirles que voten en contra de la Ley de Eutanasia, que continuará su tramitación en la Cámara Alta; y si se aprueba, han anunciado acciones como un "gran evento de rechazo" o un recurso de inconstitucionalidad.

Los firmantes, entre los que se encuentran la Federación Europea One of Us presidida por Jaime Mayor Oreja, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Cristianos en Democracia, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Foro de la Familia, e-Cristians o la Fundación Villacisneros, comienzan apelando a la "conciencia" de los senadores de todos los partidos políticos, a los que recuerdan que han sido "elegidos a título personal".

"No sois personas que forman parte de una lista cerrada y bloqueada. Tenéis una responsabilidad directa, personal con todos y cada uno de los electores de vuestra circunscripción, y por ello no os debéis a ningún otro mandato imperativo que no sea el de vuestra conciencia", subrayan.

Además, añaden que legislar sobre la muerte en medio de esta "época mortífera" debido a la pandemia de la Covid-19, es "un escándalo y una irresponsabilidad" y piden que, en lugar de aprobar esta ley, se legisle para mejorar la prevención, el control y las prestaciones sanitarias.

El documento también alerta de que la aplicación de esta ley "aumentaría la desigualdad", pues "quien pueda pagarlo acudirá a los cuidados paliativos, mientras los compatriotas con menos ingresos se verán reducidos a la opción a que los condena la ley, sufrir o la muerte a manos de un médico".

"Por esta razón os pedimos que rechacéis la ley tal y como está redactada y de la forma en que ha sido elaborada con una escandalosa ausencia de un mínimo debate social. Estáis ante una ley injusta, porque el Estado no puede autorizar a nadie a matar, ya que la vida de los ciudadanos no está a disposición de los poderes públicos", subrayan.

Antes de finalizar el escrito, advierten de que la Ley de Eutanasia supone "una amenaza grave" para la profesión sanitaria y piden a los senadores que no pasen por alto las objeciones del Comité de Bioética de España, del Consejo General de Médicos de España o de la Sociedad Española de Psiquiatría.

Las organizaciones también anuncian cuatro acciones inmediatas si la ley fuera finalmente aprobada en el Senado. La primera de ellas es "alentar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte de las instancias competentes y estudiar la posibilidad de presentar un recurso propio a través del Defensor del Pueblo".

También valorarán presentar una Iniciativa Legislativa Popular para conseguir una Ley Integral de Cuidados Paliativos, "cuyos servicios sean previos y obligatorios a toda petición de eutanasia"; organizarán "un gran evento de rechazo" a la ley, y promoverán en el marco de la Asamblea de Asociaciones la objeción ciudadana a la aplicación de la norma.