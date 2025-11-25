Smart cities: la realidad que habitamos

Hasta hace apenas unos años, el término Smart City evocaba una imagen de futuro: ciudades repletas de sensores, servicios automatizados y una gestión urbana totalmente digital. Hoy esa visión ya forma parte del presente. Gracias al avance de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data, la Inteligencia Artificial (IA) y, especialmente, la conectividad 5G, muchas urbes han empezado a transformarse en organismos vivos que piensan, aprenden y se adaptan en tiempo real. Telefónica, con su experiencia tecnológica y su apuesta por la innovación sostenible, está liderando este proceso en España.

Las ciudades crecen a un ritmo imparable. Naciones Unidas estima que en 2050 el 70% de la población mundial vivirá en entornos urbanos, lo que plantea enormes desafíos en movilidad, sostenibilidad y gestión de recursos. Para afrontarlos, la clave está en los datos. Una ciudad inteligente es, ante todo, una ciudad basada en información: sensores distribuidos por el entorno urbano recogen datos sobre el tráfico, el alumbrado, el consumo energético o la calidad del aire, que luego se procesan con herramientas de Big Data e Inteligencia Artificial. Así, los gestores pueden tomar decisiones más rápidas y precisas, optimizar los servicios públicos y reducir costes, al tiempo que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

En este entramado digital, el papel del 5G resulta esencial. Es la tecnología que permite que toda esa información fluya de manera inmediata y segura. Con una capacidad de transmisión mucho mayor y una latencia mínima, el 5G hace posible la comunicación entre millones de dispositivos conectados en tiempo real. Sin él, el ecosistema urbano inteligente sería inviable. Gracias a esta conectividad, los semáforos pueden ajustar su funcionamiento al tráfico, los servicios de emergencia pueden recibir alertas automáticas ante un accidente y los sistemas de energía pueden equilibrar la demanda de forma dinámica. Telefónica lidera el despliegue de 5G en España, con una cobertura que ya supera al 94% de la población.

Ciudades más eficientes y sostenibles

Telefónica integra tecnologías como IoT, Big Data, IA o Blockchain en plataformas de gestión urbana capaces de interpretar lo que sucede en la ciudad en tiempo real. Estas soluciones permiten detectar fugas en las redes de agua, optimizar el alumbrado público, ajustar el tráfico según la densidad de vehículos o anticipar episodios de contaminación. Pero su impacto va más allá de la eficiencia operativa: se trata de repensar el modelo urbano, de construir espacios más sostenibles y centrados en las personas.

Un ejemplo visible de esta transformación está en Málaga, ciudad que se ha convertido en un auténtico laboratorio de innovación urbana. Telefónica mantiene allí uno de sus principales centros tecnológicos, cuenta con un Campus de programación (42 Málaga) y colabora estrechamente con el Ayuntamiento y con el ecosistema local de startups (a través del hub La Farola, perteneciente a la iniciativa Andalucía Open Future) para desarrollar proyectos vinculados a la movilidad, el turismo y la sostenibilidad. La capital malagueña se ha consolidado como un referente en el uso de la tecnología para mejorar la gestión urbana, optimizar los servicios públicos y promover un modelo de crecimiento sostenible. En Málaga, la visión de Telefónica sobre la ciudad inteligente es una realidad.

IoT, IA y 5G impulsan ciudades que se adaptan en tiempo real y mejoran la vida urbana

La digitalización también está redefiniendo la planificación urbana. Gracias al análisis de grandes volúmenes de datos, los municipios pueden diseñar infraestructuras más equilibradas, anticipar necesidades de movilidad o planificar zonas verdes que mitiguen los efectos del cambio climático. Las decisiones urbanas dejan de basarse en suposiciones para apoyarse en información real, verificable y dinámica. Además, la tecnología impulsa una gestión más transparente y participativa. Las plataformas digitales permiten que los ciudadanos se comuniquen con sus ayuntamientos, reporten incidencias o participen en decisiones colectivas.

Un futuro urbano centrado en las personas

El impacto medioambiental es otro aspecto decisivo. Las soluciones desarrolladas por Telefónica ayudan a reducir las emisiones, ahorrar energía y optimizar el uso de los recursos naturales. Los sistemas de monitorización ambiental detectan cambios en la calidad del aire o el agua, alertan sobre fenómenos meteorológicos extremos y permiten actuar con antelación.

El turismo, uno de los pilares económicos de ciudades como Málaga, también se beneficia de este nuevo enfoque. La inteligencia artificial y el análisis de datos permiten ofrecer experiencias personalizadas, gestionar mejor los flujos de visitantes y proteger el patrimonio cultural. Un turismo más sostenible y responsable que contribuye al equilibrio entre desarrollo económico y conservación del entorno.

Telefónica ha entendido que el futuro de las ciudades no depende solo de desplegar tecnología, sino de integrarla al servicio de las personas. Su liderazgo en conectividad, su experiencia en digitalización y su compromiso con la sostenibilidad la sitúan como uno de los actores clave en la construcción de las urbes del futuro.