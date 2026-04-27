La limpieza hospitalaria en Antequera, un trabajo esencial que cuida de todos

La limpieza hospitalaria es un servicio imprescindible que acompaña cada jornada la actividad de los centros sanitarios. Un trabajo constante, muchas veces discreto, pero fundamental para garantizar la seguridad de pacientes, profesionales y personas usuarias. En el Hospital de Antequera y en los centros de salud de su entorno, este servicio forma parte del día a día del sistema sanitario y contribuye de manera directa a la prevención de infecciones y a la calidad asistencial.

Desde el pasado mes de octubre, Clece se encarga de la limpieza, la gestión de residuos y los servicios complementarios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga, que incluye el Hospital de Antequera y los centros de salud de Antequera Estación, Campillos, Archidona, Mollina y Antequera. Un servicio que se presta de forma continuada, durante las 24 horas del día gracias al trabajo del equipo de limpieza formado por 65 profesionales. La preparación de consultas, zonas comunes, habitaciones, quirófanos y áreas críticas es clave para que la atención sanitaria se desarrolle con normalidad.

Clece se encarga de la limpieza, la gestión de residuos y los servicios complementarios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga / Clece

Tecnología para el trabajo diario

En el Hospital de Antequera, las tareas de limpieza combinan experiencia y tecnología. El servicio incorpora maquinaria avanzada que facilita el trabajo diario y aumenta la eficacia de las intervenciones. Entre ellas, destacan las fregadoras autónomas para grandes zonas diáfanas, que permiten mantener limpios pasillos y espacios comunes con mayor rapidez y eficiencia.

A lo largo de la jornada, el equipo utiliza también carros de limpieza antibacterianos y sistemas de desinfección específicos, como la luz ultravioleta o el peróxido de hidrógeno, que ayudan a reducir la carga microbiológica en estancias sensibles y refuerzan la seguridad sanitaria. Estas tecnologías se integran de forma natural en el trabajo diario, complementando la labor manual y especializada del personal.

La gestión de residuos forma parte igualmente de ese día a día. El servicio incluye la implantación de un sistema de pesaje y trazabilidad de residuos no peligrosos, que permite mejorar su gestión y optimizar los procesos a partir del análisis de datos. Todo el trabajo se apoya en un sistema informático de gestión integral que facilita la organización del servicio, el seguimiento de indicadores y una comunicación fluida con el cliente.

El servicio incorpora maquinaria avanzada / Clece

Un equipo presente en cada turno

Más allá de la tecnología, la limpieza hospitalaria en Antequera se sustenta en las personas, eje principal de todos los servicios de Clece. Un equipo humano con formación específica en limpieza sanitaria que conoce la importancia de cada tarea y el impacto directo que tiene en la seguridad y el bienestar de quienes utilizan el hospital y los centros de salud. Tal y como destaca Pablo García Avilés, delegado de Clece en Málaga, el inicio del servicio se realizó “en tiempo récord”, con una valoración positiva tanto por parte del cliente como de la plantilla, que puso en valor la acogida y el acompañamiento recibidos por el equipo de gestión desde el primer momento.

El de Antequera se suma a otros servicios de limpieza sanitaria y hospitalaria en la provincia de Málaga, como la limpieza del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, del Hospital de Alta Resolución de Estepona, del CARE de Mijas y de los centros de atención primaria del Distrito Sanitario Costa del Sol, consolidando una trayectoria vinculada al cuidado de espacios sanitarios de alta complejidad.