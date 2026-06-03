Siete de cada diez españoles están dispuestos a registrar oficialmente su voluntad de donar, pero solo el 7,2% lo ha hecho realmente

El 80,1% de la población española está dispuesta a donar sus órganos tras fallecer, pero más de la mitad (57,4%) desconoce que el número de donaciones es insuficiente para hacer frente a las necesidades de trasplante. Además, existe "una importante brecha" entre la intención y la acción: casi el 70% de los españoles está dispuesto a registrar oficialmente su voluntad de donar, pero solo el 7,2% lo ha hecho.

Así se desprende del 'Estudio sobre las actitudes de la población hacia la donación y el trasplante de órganos en España', que se ha presentado en Madrid con motivo del Día Nacional del Donante de órganos, tejidos y células, que se celebra el primer miércoles del mes de junio de cada año.

Líder mundial

El estudio ha sido promovido por la Fundación Mutua Madrileña (FMM) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y lo han realizado investigadores de la Universidad Pública de Navarra (Jorge S. López y María Soria-Oliver) y la Universidad Autónoma de Madrid (Rubén García-Sánchez, María Jesús Martín y José Manuel Martínez).

España lleva 34 años consecutivos siendo el país con más donantes por millón de habitantes del mundo. En 2025, de acuerdo con los datos de la ONT, se realizaron 6.334 trasplantes, muy cerca de la cifra de 2024 (6.464), cuando se batió el récord histórico. En la última década, la donación ha crecido más de un 50%.

Nueva comparación

Según se ha explicado en rueda de prensa, el trabajo actualiza otro que se efectuó en 2006, liderado igualmente por la Fundación Mutua y la ONT. El nuevo análisis permite una comparación de la actitud y el conocimiento de la sociedad. En los últimos veinte años, la predisposición a donar ha aumentado de forma sostenida (del 67,4% en 2006 hasta el 80,1% actual) y el rechazo ha caído de manera drástica (del 14,5% al 4,1%), convirtiéndose "en un fenómeno claramente minoritario".

Las motivaciones para ser donante también han evolucionado. En el momento actual, la donación se apoya cada vez más en razones altruistas, como salvar vidas (que influye 'mucho' al 81%), mejorar la calidad de vida de otras personas (74,8%) o ser solidario (68,0%).

No tenerlo claro

No obstante, sigue habiendo un 15,8% de personas que afirma no tenerlo claro. Entre los indecisos, un tercio (32,9%) donaría de forma condicionada: a su círculo cercano, cuando el uso de los órganos esté claramente especificado, si ha vivido de cerca una experiencia cercana al trasplante o si se utilizara para salvar a un niño.

El estudio también confirma que la donación se ha convertido en un valor compartido por todas las generaciones. A diferencia de lo que ocurría en 2006, ya no existen diferencias significativas por grupos de edad: todos superan hoy el 76% de predisposición a donar, incluidos los mayores de 65 años, que hace dos décadas eran más reacios.

Listas de espera

Entre los principales resultados, también, que más de la mitad de la población desconoce que no hay suficientes donaciones para hacer frente a las necesidades de trasplante. "Cada día, más de 5.000 personas esperan el trasplante de un órgano. Aunque el número de trasplantes crece, la lista de espera no se reduce, ya que, aumentan las indicaciones para esta terapia y es mayor el número de pacientes que puede optar a ella", ha enfatizado en la presentación Beatriz Domínguez-Gil, directora de la ONT.

Además, pese al apoyo mayoritario a la donación, siete de cada diez personas (68%) declara que está 'poco' o 'nada' informada sobre la donación y el trasplante de órganos. Y, aunque el respaldo a la donación de los propios órganos es muy alto, el estudio identifica "un factor clave" que sigue limitando el número de donaciones efectivas: la falta de comunicación dentro del entorno familiar.

El estudio revela que hablar con la familia multiplica casi por dos las posibilidades de donación

Los datos son concluyentes: cuando se conoce la voluntad favorable de la persona fallecida, el 90,1% autorizaría la donación de órganos. Sin embargo, cuando se desconoce ese deseo, solo autorizaría la donación el 54,9%; y cuando el deseo de no donar es conocido, aun así, un 14,5% de familias la autorizaría. Es decir, hablar con la familia multiplica casi por dos las posibilidades de donación.

Disipa las dudas

En este sentido, los investigadores subrayan que hablar en casa sobre la donación es uno de los gestos más eficaces para salvar vidas, ya que disipa las dudas, facilita el consentimiento familiar y, sobre todo, permite respetar la voluntad de la persona fallecida. Sin embargo, solo el 48% de los encuestados asegura que su familia conoce su voluntad con respecto a la donación.

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El trabajo también pone de relieve una importante brecha entre la intención y la acción. Casi siete de cada diez españoles estarían dispuestos a registrar oficialmente su voluntad de donar, pero solo el 7,2% lo ha hecho realmente a través del Registro de Últimas Voluntades y el 12,6% mediante una tarjeta simbólica de donante. Esta diferencia evidencia que, pese a la actitud favorable, muchas personas "posponen o evitan formalizar su decisión, ya sea por desconocimiento, barreras burocráticas o falta de reflexión previa".