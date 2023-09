Las enigmáticas zonas desnudas que se han identificado en principio en los desiertos de Namibia y Australia están mucho más extendidas de lo que creíamos. Llamadas "círculos de hadas", estas extrañas formaciones se han descubierto en 263 sitios, repartidos en tres continentes y 15 países, según una nueva evaluación global liderada por una universidad española. Hasta el momento, los científicos no han hallado una explicación convincente sobre el origen de estos inusuales patrones de vegetación, pero el nuevo estudio brinda alguna pistas para comenzar a revelar el misterio.

Un equipo de investigadores dirigido por el científico Emilio Guirado, de la Universidad de Alicante, en España, ha elaborado un atlas global que evidencia la distribución geográfica planetaria de los extraños “círculos de hadas”, un conjunto de misteriosas zonas “desnudas” en forma circular que aparecen en diferentes regiones áridas de nuestro planeta. Además de verificar su distribución, el nuevo estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) halló algunos patrones llamativos, que podrían ser útiles para descifrar el enigma de su formación.

Un misterio que persiste

Los “círculos de hadas” son un verdadero misterio ecológico, según un articulo publicado en Science Alert. Surgen en las regiones desérticas en forma de manchas circulares prácticamente sin vegetación, en contextos dominados por hierbas de baja altura que cubren por completo el resto de los terrenos. Estos “parches” de tierra seca y desnuda alcanzan hasta 12 metros de diámetro, presentando un detalle llamativo: prácticamente en todos los casos se observan separados espacialmente entre ellos, sin que se toquen ni se superpongan.

En principio, los científicos habían detectado casos únicamente en Namibia, hasta que en 2014 se los registró también en el desierto de Pilbara, en Australia Occidental. Ahora, el nuevo atlas global muestra que están mucho más extendidos de lo que se pensaba: se identificaron 263 sitios de “círculos de hadas”, distribuidos en tres continentes diferentes y abarcando 15 países. Distintos estudios previos han intentado explicar el fenómeno, e incluso se ha mencionado que podrían surgir como consecuencia de la actividad de termitas: sin embargo, hasta el momento ninguna explicación ha logrado el consenso científico necesario.

Según Guirado y sus colegas, el nuevo estudio proporciona información sobre la ecología y biogeografía de estos fascinantes patrones de vegetación, siendo el primer atlas de su distribución global. Utilizaron imágenes satelitales de muy alta resolución y técnicas de aprendizaje automático para analizar los resultados, estudiando cuidadosamente 574.799 hectáreas en todo el mundo. Este minucioso análisis no solo permitió elaborar el atlas global, sino además descubrir algunas pautas que pueden ayudar a resolver el misterio de los “círculos de hadas”.

Algunas pistas

De acuerdo a una nota de prensa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, los investigadores descubrieron que la combinación de ciertas características del suelo y el clima, como un bajo contenido de nitrógeno y una precipitación media de menos de 200 milímetros al año, estaban asociadas directamente con la presencia de estos enigmáticos círculos.

Los resultados también muestran que estos extraños patrones espaciales pueden ser indicadores de la degradación de los ecosistemas a raíz del cambio climático, de la misma forma que ocurre con otros patrones inusuales de distribución de la vegetación en zonas áridas. A pesar de esto, se trata solamente de un comienzo: nuevas investigaciones deberán resolver muchas dudas que aún subsisten.

Por ejemplo, si los círculos ayudan a la vegetación a maximizar los escasos recursos hídricos, los científicos se preguntan por qué ocurren en paisajes tan diferentes, ya que cada uno de estos terrenos posee un ciclo de drenaje distinto. Algunas incógnitas siguen abiertas, pero el nuevo estudio es una gran herramienta para intentar cerrarlas.

Referencia

The global biogeography and environmental drivers of fairy circles. Emilio Guirado et al. PNAS (2023). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2304032120