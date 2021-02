Continúa el cruce de declaraciones por las palabras que pronunció Joan Plaza, exentrenador del Unicaja, durante el encuentro entre el club malagueño y Real Betis. El técnico catalán, en el descanso de dicho partido expresó que tres de las faltas en ataque que había forzado el equipo de Los Guindos, con Alberto Díaz como máximo exponente en esta faceta, fueron "por 'flopping', faltas simuladas que ellos hacen. Eso no es baloncesto". Esto fue muy recordado por el entorno cajista después del arbitraje sufrido en la Copa frente al Barça, con acciones muy parecidas, e incluso Fotis Katsikaris habló sobre esto hace unos días en 101TV. Ahora, Plaza vuelve a responder: "La gente auténtica del Unicaja no se va a dejar engañar por comentarios algo condicionados a los resultados. Nadie, ni algunas personas a las que yo he respetado mucho, pero ellos parece ser que no me respetan a mí o les gusta entrometerse en esto, va a poder ensuciar mi amor por Málaga ni mi respeto por el Unicaja".

Plaza hace estas declaraciones justo después de que el actual técnico del Unicaja, Fotis Katsikaris, defendiera en Zona Verde a Alberto Díaz y sus acciones defensivas. "Es un jugador único en Europa y pone en riesgo su cuerpo. A mí me fastidiaba como rival, pero no podía decir nada. Señalarlo me parece absurdo. Me ha sorprendido mucho unos comentarios de un ex entrenador suyo", dijo el griego. Y precisamente a esta intervención ha querido responder ahora Plaza, intentando quitar hierro al asunto. "Me une una gran relación con él (Alberto Díaz) y días después hablamos. No hay problemas. Me quejé de esas faltas que se producen muy lejos del aro, a quince o veinte metros, que es como si un camión arrolla a un peatón que se le cruza por delante al pasar por donde no debe. No es algo que yo haya estimulado nunca en mis equipos", explicó

«Aun así, si alguien se ha sentido molesto, no tengo problemas en pedir perdón a quien no lo haya entendido o crea que me excedí en esas declaraciones", añadió Plaza.

Pese a lo que quiere transmitir ahora Joan Plaza, el caso es que sus declaraciones sí que molestaron en el entorno cajista. Muchos de sus aficionados recordaron estas palabras del entrenador catalán cuando Alberto Díaz fue castigado con flopping tras una clara falta en ataque durante el partido de Copa frente al Barça. Parte de la hinchada verde arremetió contra Plaza al entender que estaba dejando señalado a Alberto, condicionando el arbitraje en este tipo de jugadas, como ya se vio en la Copa.