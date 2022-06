Lakovic: "Jaime Fernández nos resolvería muchas cosas, pero no sé si será posible"

Jaime Fernández va a ser una de las piezas más codiciadas en el mercado de verano. Después de acabar contrato con el Unicaja, el jugador busca un equipo en el que seguir con su carrera y su condición de cupo le convierte en uno de los movimientos más interesantes. Sin embargo, no está tan claro que su futuro esté lejos del club cajista en el que ha jugado las cuatro últimas temporadas. Al menos eso es lo que dejó entrever el nuevo entrenador del Gran Canaria, Jaka Lakovic, preguntado al respecto del posible fichaje del jugador madrileño, durante su presentación como nuevo técnico del equipo amarillo.

Jaka Lakovic lo que sí hizo fue abrirle los brazos de forma oficial a Jaime Fernández para un posible traspaso: "Es un jugador al que conozco muy bien y tengo una gran opinión de él. Es una opción que nos resolvería muchas cosas, pero no sé si será posible".

La duda de Lakovic de "si es posible" es respecto a si el Unicaja incluirá o no al jugador en el derecho de tanteo, algo que podría evitar la llegada de Jaime a Las Palmas. El Unicaja todavía no ha confirmado al jugador si estará o no en ese listado, que será oficial el próximo 2 de julio.

El equipo canario, junto al Lenovo Tenerife, es el que ha presentado más interés por hacerse con los servicios del madrileño. Pero ambos vigilan la situación porque el Unicaja podría mantener al base-escolta en la lista de tanteo, una cuestión que será definitiva para saber cuál es el futuro deportivo del internacional español.