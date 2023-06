Las puntuaciones en el Barça - Unicaja, primer partido de semifinales

Yankuba Sima (9). El mejor. Espectacular partido de Yankuba Sima frente al Barça. Después de sufrir con los triples de Sanli, fue otro totalmente distinto tras el descanso. Atacó la canasta, anotó sus tiros libres, taponó, tapó líneas de pase con su envergadura... ¡e incluso hizo rectificados en bandejas! 19 puntos y 5 rebotes. Impresionante.

Kendrick Perry (4). Absolutamente perdido. Es cierto que las tres faltas al descanso le perjudicaron -acabó expulsado-, pero nunca se encontró ni con el tiro ni tampoco con la dirección de juego. Sin fluidez, sin control y sin una buena toma de decisiones.

Alberto Díaz (4). Regresó a la pista después de varios partidos ausente por lesión y notó la falta de ritmo competitivo. Lo intentó. Sin embargo, sus esfuerzos siempre llegaban tarde. Tiene 48 horas para seguir recuperándose.

Tyson Carter (7). Con Perry cargado de faltas y con Alberto fuera de ritmo, fue el encargado de ponerle algo de coherencia al puesto de base y ciertamente cumplió. Además, puso al equipo 3 abajo con 19 segundos de partido. 6 asistencias.

Darío Brizuela (4). Fuera del partido. Perdió la bola en su primera acción del choque y a partir de ahí... poco más. Acabó desesperado por sus propios errores. Muy lejos de la versión que se espera en este tipo de encuentros. -13 en pista.

Tyler Kalinoski (7). Le costó arrancar, pero cumplió con sus 12 puntos, casi todos en la segunda parte para atajar la ventaja del Barça. Claves también sus 6 rebotes. Forzó los tres tiros libres del final y tiró de picaresca para tener una última posesión.

Nihad Djedovic (6). Discreto con muy poco impacto en el juego del Unicaja. Perdió en sus emparejamientos con Abrines, sobre todo en la lucha por el rebote. Eso sí, vital en defensa y para mantener al equipo en pie a nivel de actitud.

Jonathan Barreiro (5). Mal partido al no encontrar ni su mejor nivel en pista ni tampoco su esperado físico. Después de la eliminatoria ante el Tenerife, se esperaba mucho más. No se atrevió en ataque. Seguro que el viernes será otro.

Melvin Ejim (8). Partido colosal del canadiense. ¡Play off para enmarcar! Es conocido de sobra su trabajazo en defensa y para pelear por el rebote (8 capturas), pero es que cada vez se atreve más en ataque (14 puntos) y brilla por completo.

Will Thomas (5). No fue el Will Thomas, ni de lejos, de aquel encuentro memorable de cuartos de final de la Copa del Rey. Aprendieron Jasikevicius y Vesely para no dejarle colocarse en su particular lugar de la zona. 4 puntos y 2 rebotes.

Dylan Osetkowski (6). Partido a rachas. 5 puntos y 6 rebotes, pero también 3 pérdidas. Aun así, un seguro en la cancha cuando está concentrado en lo que es únicamente el baloncesto. Acabó también desesperado por el trío arbitral.

David Kravish (5). Tan solo 10 minutos en pista. Es posible que ese golpe en el pie le haya lastrado porque en el tiempo que estuvo sobre la cancha estuvo muy alejado de su mejor versión. Sufrió con sus emparejamientos y también en ataque.