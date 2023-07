El Unicaja mira... los demás fichan

El Unicaja vive un verano 2023 especialmente tranquilo en el despacho del director deportivo, Juanma Rodríguez. En los últimos 2-3 meses, todavía con la temporada 2022/2023 en juego, el club de Los Guindos renovó a Ibon Navarro como técnico del equipo y a casi todos los jugadores de la primera plantilla verde y morada.

Cuando el Unicaja perdió el cuarto partido de semifinales del play off por el título contra el Barça, solo Yankuba Sima, Augusto Lima, Tyson Carter y Will Thomas no tenían garantizada su continuidad en el Unicaja 2023/2024.

Sima y Lima ya han renovado su compromiso con el Unicaja, Carter lo ha firmado, pero todavía falta hacerlo oficial y solo resta ya que las conversaciones abiertas con Will Thomas se cierren de forma satisfactoria para que Navarro tenga su plantilla cerrada.

Pero mientras el Unicaja descansa con el trabajo ya hecho, el resto de equipos punteros de la Liga Endesa están metidos de lleno en la vorágine del mercado estival. Barça, Real Madrid, Baskonia y Valencia buscan formar la mejor plantilla posible y serán, ojalá, los rivales directos del cuadro verde y morado por las primeras plazas de la próxima Liga Endesa y también las principales amenazas de los verdes en la Copa del Rey de Málaga 2024, que se jugará en el Martín Carpena el próximo mes de febrero.

Salidas y entradas varias

Especialmente activo está el BARÇA, vigente campeón de Liga y verdugo cajista en «semis». Han perdido a Sarunas Jasikevicius en el banquillo para apostar por el novato Roger Grimau. Tampoco estará en el equipo el próximo curso Nikola Mirotic, pero ya ha cerrado la llegada de Joel Parra, tras pagarle al Joventut su cláusula de rescisión, y ha hecho una oferta mareante a Willy Hernangómez, sometido a derecho de tanteo por el Real Madrid, que deberá en los próximos días decidir si se queda con el ex de los Pelicans o le permite fichar por el cuadro azulgrana.

El REAL MADRID no ha oficializado todavía ningún fichaje, aunque la llegada de Facundo Campazzo es una de las operaciones en las que más ha trabajado el cuadro merengue estas últimas semanas. También están muy pendientes del futuro de Edy Tavares. El pívot es un jugador clave para los blancos, pero hay demasiados cantos de sirena desde los Portland Trail Blazers de la NBA hacia el caboverdiano y... veremos.

El BASKONIA es un equipo que después de una temporada en la que no cumplió ninguno de sus objetivos está como «loco» en el mercado buscando los mejores jugadores posibles para el segundo proyecto de Joan Peñarroya en Vitoria. La baja de Deon Thompson será durísima para ellos, pero es verdad que los del Buesa Arena están acostumbrados a reinventarse cada verano. Ya han fichado a Nico Mannion y es cuestión de días que anuncien también el fichaje desde el Gran Canaria de Khalifa Diop. Buscan jugadores en el perímetro y alguna pieza más interior.

El equipo más activo en este mercado es el VALENCIA BASKET de Álex Mumbrú. Tras una mala temporada, el equipo taronja quiere volver a ser un aspirante a estar con los mejores. Suma ya cuatro fichajes oficiales: Semi Ojeleye (Virtus Bolonia), Damien Inglis (Dreamland Gran Canaria), Brandon Davies (Olimpia Milano) y Boubacar Touré (Tofas Bursa). También ha hecho oferta a Kyle Guy, al que el Joventut ha sometido a derecho de tanteo.

Mucho verano por delante

Quitando a los «grandes» del baloncesto español, y a la espera de ver cómo reaccionan el Joventut y el Gran Canaria a la salida de algunos de sus jugadores principales, ojo también a los movimientos que llegan desde el UCAM MURCIA. Ya han cerrado a Dylan Ennis (Galatasaray Nef), Simon Birgander (Joventut Badalona) y a Moussa Diagne (Lenovo Tenerife) en un equipo que ha renovado a Thad McFadden, Nemanja Radovic, Jordan Sakho y David Jelínek.

Queda mucho verano por delante y muchos movimientos que irán formando las plantilla de los rivales. Mientras, en el Unicaja máxima tranquilidad. Este verano toca ver el mercado desde la distancia... y con expectación.